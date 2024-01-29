黃色小鴨掀回憶殺！2天60萬人朝聖「飆10億商機」　破10年前紀錄

記者許宥孺／高雄報導

「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」27日開幕，吸引全台鴨粉前往高雄朝聖黃色小鴨。觀光局統計，周末兩日就湧入60萬人朝聖，不包括住宿就創下10億元商機，短短2天打破10年前紀錄。

▲2隻黃色小鴨於高雄港邊漂浮，就像浴缸裡的小鴨玩具。（圖／記者許宥孺攝）

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黃色小鴨曾在2013年首度造訪高雄，展期1個月累積吸引了390萬參觀人次，創造出10億元的觀光產值。而睽違10年，黃色小鴨再度於高雄港展出，這次不僅有2隻超萌的黃色小鴨，還有裝置藝術「屁屁鴨」、免費氣墊樂園、黃色球池、小火車等遊樂設施，以及大型充氣藝術裝置《療癒森林》、美食市集，成為親子族的放電好去處。

▲▼冬日遊樂園有市集、氣墊設施，港邊就像兒童樂園，平日也有滿滿人潮。（圖／記者許宥孺攝）

兩隻小鴨回歸高雄港，掀起一波回憶殺，許多高雄人紛紛前來朝聖，找尋10年前的感動。觀光局長高閔琳說，有一對母女一早就來欣賞黃色小鴨，而10年前少女才5歲，仍記得當時黃色小鴨悠游在光榮碼頭的模樣。還有附近住戶說，10年前住家陽台外還能看到港口，隨著城市進步與蛻變，港區感受已經不一樣了。

高閔琳指出，觀光局透過電信大數據計算，這周末(27、28日)，短短2天就有超過60萬人到高雄港朝聖黃色小鴨，觀光局再透過交通部觀光署遊客消費計算公式，保守估計，算得這2日共創造10億元觀光產值。

針對民眾反映輕軌平日班距太長，導致遊客擠不上車，影響搭乘意願，高閔琳表示，已加強輕軌載運班次，提供遊客方便的交通方式。

▲飯店業者推出搭遊艇賞黃色小鴨。（圖／記者許宥孺攝）

迎接黃色小鴨旋風，就有高雄飯店推出搭遊艇賞鴨，不僅不用人擠人，還能從海上欣賞高雄港灣的景致。像是入住晶英國際行館或至Ukai-tei Kaohsiung用餐，不限消費金額即可加價購買遊艇行程，享受2小時港灣風光與船上派對輕食、甜點與飲品，7天前訂購還享早鴨價。入住承億酒店則可搭乘飯店專屬遊艇近距離賞鴨。

高閔琳表示，10年前，高雄港邊都是貨櫃，但這次市府跨局處合作，開放港邊並打造成兒童樂園，在遊艇上拍下與小鴨互動的照片會是截然不同的體驗。

▲▼黃色小鴨每晚6點點燈，透過不同角度的拍攝，可以和小鴨互動。（圖／記者許宥孺翻攝）

觀光局也整理出「賞鴨教戰守則」，統整出5個最佳觀賞點，推薦民眾從珊瑚礁群及鯨魚堤岸、輕軌真愛碼頭站、旅運中心戶外3樓廣場、高雄流行音樂中心音浪塔（11號碼頭）及冬日遊樂園（16號碼頭）觀賞不同角度的小鴨，還可以和小鴨拍攝有趣的互動照片。