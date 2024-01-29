金正恩視察巡弋飛彈試射！潛艦發射隱蔽性高　恐威脅駐日美軍基地

▲金正恩28日前往咸鏡南道新浦市視察新型戰略巡弋飛彈「火箭-3-31型」發射（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／編譯

南韓軍方昨（28）日表示，北韓（朝鮮）於該日上午8時從潛艦相關設施雲集的咸鏡南道新浦市發射數枚巡弋飛彈。對此，北韓官媒今（29）日上午證實，在最高領導人金正恩的指導下，發射2枚新型潛射戰略巡弋飛彈「火箭-3-31型」，成功擊中東部海域小島，同時金正恩也督導了核動力潛艇建造事業。

根據北韓官媒《朝中社》，金正恩28日上午前往咸鏡南道新浦市視察新型潛射戰略巡弋飛彈「火箭-3-31型」的發射，2枚飛彈分別在東海（日本海）飛行7421秒（2小時3分41秒）、7445秒（2小時4分5秒）後，精準命中一座被設定為目標的小島；同時，金正恩也針對核動力潛艇、其他新型軍艦等相關建造事業所面臨的問題進行討論，瞭解現況。

南韓《韓聯社》指出，此次北韓官媒並未公開飛彈發射距離、且也未詳細公開飛彈發射的平台，從公開的相片推測，北韓可能是透過魚雷管發射新型潛射戰略巡弋飛彈；至於若是依照北韓官媒說法，是從潛艦發射，則較有可能是去年9月初下水的「金君玉英雄艦」，為排水量3000噸羅密歐級改良版潛艦，掛有10個潛射彈道飛彈（SLBM）發射砲管。

此次陪同金正恩視察「火箭-3-31型」發射的官員，包括海軍司令官金明食、飛彈總局長張昌河（音譯）、軍需工業部副部長金正植（音譯）等，皆為北韓海軍、飛彈、軍需產業的核心關係人士。

北韓首度於本月24日試射仍處於研發階段的新型潛射戰略巡弋飛彈「火箭-3-31型」，當時南韓軍方研判北韓可能是從首都平壤近郊向西海（黃海）發射，型號裡的「31」被認為可能象徵可以掛載北韓去年公開的戰術核彈頭「火山-31」，如今該款飛彈似乎可以從地面、海上艦艇、海底潛艦發射，對於南韓構成威脅。

南韓潛艦研究所所長崔日（音譯）表示，「『火箭-3-31型』似乎可以從地面、海上艦艇、海底潛艦發射，研判可能是模仿自俄軍『口徑』（Kalibr）系列巡弋飛彈，若飛行時間約124分鐘，則射程約為2000公里，不僅可以威脅南韓全境，更可將駐日美軍基地納入射程範圍。」

崔日警告，考量到北韓可以從隱蔽性高的潛艦發射能精準打擊敵方的巡弋飛彈，若北韓具備發射巡弋飛彈的能力，對於南韓可能將構成無法預估的重大威脅，因為北韓同時具備發射潛射彈道飛彈、巡弋飛彈的能力。

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