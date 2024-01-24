阿公教訓調皮孫...旁人喊：打下去　雙方互毆....阿嬤血壓飆高

▲台中一名男子教訓調皮孫子，旁人卻插嘴「打下去」，造成雙方互毆。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市南屯區51歲王姓男子帶著4歲孫子等5人，23日晚間10點半在某家知名連鎖賣場採購，結帳時因孫子調皮，出言喝斥管教，一旁也帶著家人消費的50歲吳姓男子，見狀竟幸災樂禍說「打打打、打下去」，王男強忍怒氣，不料，2家人又在停車場遇上，王男上前理論並發生互毆，王男的妻子林女還因此血壓飆高送醫，警方啟動快打到場，將10人全數帶回，雙方冷靜後都不提告。

台中市警察局第四分局南屯所昨晚獲報，一家知名美式賣場內有民眾發生肢體衝突，員警到場未見有衝突情事，不過，在場的林女因情緒過於激動，引發高血壓身體不適，員警立即協助送醫，幸無大礙。

經了解，王男一家5口採買完要離場時，孫子調皮不聽勸誡，王男出言管教，吳姓等一家5口聽聞在旁附和叫好，「打下去」，此舉引起王男不滿，結果，雙方在停車場狹路相逢，王男一眼認出是出言挑釁的吳男，遂上前理論，一言不合爆發肢體衝突，家屬見狀協助拉開勸阻，拉扯中雙方均有輕微擦挫傷。

員警將兩家人共10人全帶回派出所，彼此冷靜後表示都不提告，全案依社會秩序維護法第87條送辦裁罰。