幕後／諾民眾黨上任即推4改革　韓國瑜撇面試消弭「私設刑堂說」

▲韓國瑜拜會民眾黨團。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

代表國民黨參選立法院正副院長的韓國瑜、江啓臣上午拜會民眾黨立法院黨團，據與會人士透露，韓國瑜承諾民眾黨，一上任立刻召集朝野協商，商談國會四大改革，會照顧小黨，不會把小黨晾在一旁。而韓國瑜從場外主動擁抱黃國昌，閉門後也一一與民眾黨不分區立委們相擁，氣氛相當輕鬆，外界先前視閉門會談是私設刑堂、密室協商，也在韓的歡聲笑語中化解於無形，韓國瑜四兩撥千金，拜會沒有變成去民眾黨「面試」，不讓國民黨因為爭國會龍頭恐做小而導致失分。

下屆民眾黨立委僅8席，委員會召委選舉或者連署法案、臨時提案，小黨可能無法獨力完成，有賴與藍綠兩大黨合作；而要跟誰合作，2月1日的立法院長選舉就是重要的指標。國民黨24日中常會通過提名「韓江配」，因此今（29）日上午9時率先前往民眾黨團拜票。

民眾黨為扮演關鍵少數，事前便丟出國會改革四考題，昨黃國昌又說，今要再加考「委員會改單一召委制」，外界都認為，選個院長還要經民眾黨「面試」，未免過於膨脹自己，民進黨團總召柯建銘更是不客氣的嗆這是「密室協商、私設刑堂」，甚至還譏諷國民黨，不要被柯文哲再騙第二次。

韓國瑜當然清楚，今天拜訪民眾黨團，分寸的拿捏很重要，且國民黨是國會最大黨，不能在兩黨初交鋒時，反讓民眾黨佔上風，不過既然是要來爭取支持，基於禮貌性，韓國瑜也必須客隨主便。

據與會人士透露，韓國瑜一一與民眾黨立委們認識、相擁，當中也有幾位立委與韓早就是舊識，很開心之後在立法院當同事。該人士表示，4年前總統選戰期間，黃國昌曾指控韓國瑜岳父涉及盜埋砂石，政府接獲檢舉還去挖了38個洞，如今韓跟黃不僅比鄰而座，韓言必稱「國昌兄」，展現出很大的胸懷，黃也以禮相待。

與會人士指出，民眾黨立委有提出一些合作上的問題，例如韓江配是否同意「建立國會聽證調查」、「人事同意權審查」、「立委利益迴避規範」、「公布相關經費使用」這4項改革，而這方面韓國瑜都親口允諾，眾人很快就達成共識。事後韓受訪證實，「主要是談到黃國昌所提出的4項改革，大家互動跟共識都非常好。」

與會人士形容，韓國瑜從頭到尾都散發出熱絡、輕鬆的氣息，透過歡聲笑語逗得眾人笑聲連連；韓也在會中主動表示，會照顧小黨，不會把小黨晾在一旁，黃國昌、黃珊珊都點頭示意，雙方互動熱絡、氣氛融洽。由於氣氛非常融洽，該人士指出，一位民眾黨立委因此直言，這場會談有如1995年「大和解咖啡」，當年民進黨主席施明德在立法院跟新黨召集人陳癸淼、前召集人趙少康喝咖啡，共同主張在野黨大聯合。

綜觀整場拜會，外界原本以為會充斥「面試」那般的凝重、肅殺之氣，但憑著韓國瑜的熱情跟胸懷，反而讓刀光劍影在歡聲笑語中消弭於無形，可以說韓國瑜手腕老練圓滑，讓民眾黨充分感受到跟韓「相處的氣氛」就是這樣爽朗。