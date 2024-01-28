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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘：民眾黨應善用8席　該問韓國瑜「國會外交是否受制中國？」

▲▼賴清德 游錫堃 柯建銘出席民進黨立院黨團舉行新科立委共識營。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立法院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院龍頭之爭，民進黨團明（28）上午將召開黨團會議，擬推薦正副院長游錫堃、蔡其昌再度搭檔參選。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘指出，院長選舉都會禮貌性拜會各黨團，民眾黨應該善用8席，扮演關鍵性的影響，而不是「8席變80席」指揮各黨，應該詢問將代表國民黨角逐議長的韓國瑜，未來進行國會外交，是否將受制於中國？

柯建銘今天下午接受媒體聯訪說，通常立法院長選舉都會禮貌性拜會各黨團，不應該密室協商、私設刑堂，尤其要講的是，請民眾黨要搞清楚立法院長的職責，立法院長對於朝野協商、院會的主持都是中立的，立法院長沒有辦法指揮各黨團要做什麼、進行政治攻防，像是要求院長要回答司法改革、居住正義，這都是不對的。

柯建銘解釋，立法院長最大職責是國會外交，應該針對國會外交這一塊去質問韓國瑜，韓國瑜不是說他當立法院長的時候，要制衡執政黨，也講過「憲法九二共識（指韓曾稱《中華民國憲法》的九二共識是最重要的正確方向）」，還有中國官媒《央視》公開為韓國瑜助選，應該問他，是否贊成反中？在進行國會外交的時候是否會受制於中國？這比較重要，才是核心的問題。

至於民眾黨立委黃國昌今天進一步提出單一召委制主張，柯建銘表示，追加考題是不對的，有一個很簡單的邏輯：選院長的人進行禮貌性拜訪，包括總統、縣市首長、立法委員、縣市議員都會去拜訪選民，選民是否會「把門關起來要求你回答我這些問題」？

媒體追問，民眾黨此舉是否像演一齣戲？柯建銘直言，這根本就是演一齣戲，是非常壞的起手式，民眾黨老是在作秀、製造聲量，根本是荒謬、無意義。他說，坦白說，小黨應該善用這8席，會有關鍵性的影響，而不是「8席變成80席」指揮各黨，要各黨都要聽令於民眾黨，況且，民進黨推動國會改革30年，自己全程在場，「你（黃國昌）拾人牙慧」，請黃國昌搞清楚自己的處境。

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