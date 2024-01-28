游錫堃未續任會被逼宮？　導演陳文彬：我是王義川會放棄不分區資格

▲媒體人周玉蔻在廣播節目《新聞放鞭炮》中，質問民進黨不分區立委當選人游錫堃，若沒選上立院龍頭，是否辭不分區，游錫堃則以「以訛傳訛」回應。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

記者江采蓁／綜合報導

立法院長游錫堃日前接受媒體人周玉蔻專訪時被問到，若未選上這屆立法院長，是否會辭職讓後面的不分區候選人遞補，兩人為此引發爭論。對此，知名導演、副總統賴清德辦公室前主任陳文彬28日則在臉書表示，選後「搶救王義川」這個符號不應該持續被上綱，不應該被拿來針對現任的國會議長，「如果我是王義川，我會宣布放棄不分區候選人資格。」

陳文彬指出，「搶救王義川」是民進黨在2024國會大選中，為了衝高政黨選票的一個選戰策略，這一點王義川在開票當晚已經說得很清楚，王義川在選前充分發揮工具性角色，不計形象扮乩童、講幹話，凝聚綠營選票，選後立刻向群眾公開說明這些策略，不敬禮解散，這一點他十分敬重王義川。

但陳文彬強調，選後「搶救王義川」這個符號不應該持續被上綱，不應該被拿來針對現任的國會議長，更不應該在明知不可為而為之的政治氛圍下，無謂的被拿來製造民進黨的內部紛爭。

對此，陳文彬直言，「如果我是王義川，我會宣布放棄不分區候選人資格」，讓「搶救王義川」這個工具性符號真的解散，真正結束，同時他也會呼籲外界停止對民進黨任何國會議員做無謂的揣測與紛爭，且應對創黨前輩、現任國會議長表示尊重。

此外，陳文彬提到，他會呼籲台灣社會此刻最應該送進立法院的人是律師陳俊翰。他認為，讓陳俊翰進入立法院，會讓台灣社會對僵化的國會想像更溫暖、更多元；讓陳俊翰進入立法院，會讓國會對身障者困境更清楚，讓社會更支持身邊身障者的權利；讓陳俊翰進入立法院會讓台灣社會擁有更進步的討論空間，讓不同階級、世代、政黨的人們不得不變得更理性、溫暖。

陳文彬最後重申，「如果我是王義川，為了下一輪理性、溫暖的台灣社會著想，我會退出不分區候選人資格」，請大家支持游錫堃外，更請台灣社會一起出力，把陳俊翰推進立法院。

「我期待的台灣國會，不是創造下一個法西斯，而是一個多元、理性、且溫暖的進步國家」，陳文彬坦言，雖然他的網路沒有流量，但他真心期待王義川願意討論這個想法，支持陳俊翰進入立法院。