陸國航、南航虧損縮窄　國內線競爭激烈、國際線恢復緩慢

▲中國國航班機。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國國航、南方航空26日發表2023年業績預虧公告，國航預計虧損9億元至13億元，較去年同期縮窄96.63%至97.67%；南航預計虧損35億元至47億元，較去年同期縮窄85.62%至89.29%。

根據國航公告，國航去年第三季度和前三季度整體的營收均創歷史新高，前三季度的營收繼2018、2019年後再破千億元。第三季度的歸母淨利潤已恢復至疫情前同期水平，處於歷史高位，低於2017年的49.52億元。

根據南航公告，南航三季度和前三季度營收創歷史同期新高，單季淨利潤僅低於2017年水平，前三季度實現同比扭虧，但不及疫情前水平。對於業績預虧的主要原因，國航與南航均提及國際客運航班恢復緩慢、油價匯率等要素價格波動等原因。

南航強調，2023年經濟持續復甦，多重不利影響逐步消退，公司緊緊把握市場機遇，積極增投運力，搶抓熱點市場，強化成本精益管控，加大閒置資產盤活力度，經營效益同比大幅減虧。

不過，南航也提到，受國際客運航班恢復相對緩慢，國內客運整體供過於求，油價保持高位運行，消化四川航空戰略投資影響，全球供應鏈不暢導致飛機、航材等價格大幅上漲以及人民幣貶值等多因素影響，公司仍面臨較大的經營壓力，2023年經營業績出現虧損。

國航也提到，2023年，航空客運需求回暖，公司抓住市場復甦機遇，深入推進提質增效，堅持「增投保價爭量」，全力推動收入增長；堅持「過緊日子」思想，嚴格管控成本費用；加強關鍵領域資源整合，協同發展取得成效；持續完善風控合規管理機制，生產運行安全平穩；全年經營效益同比大幅改善，實現大幅減虧。

國航還說，受國際航線尚未全面恢復、國內市場競爭加劇、油價匯率等要素價格波動的影響，公司2023年仍處於經營虧損狀態。