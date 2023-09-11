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大陸 大陸焦點 特派現場

引擎起火畫面曝！國航CA403「掛出7700」緊急迫降　乘客寫好遺書

記者鄭思楠／綜合報導

中國國航一成都飛新加坡航班，10日下午在飛行途中發動機起火，後在樟宜機場降落成功。疑似該航班乘客發布影片顯示，機艙內現大量煙霧，部分乘客低頭用毛巾捂住口鼻。還有乘客當時在飛機上已經寫好遺書。對此，中國國際航空通報稱，初步判斷是發動機機械故障所引發，目前正在進一步調查。

據《頂端新聞》報導，中國國航CA403航班A320-271N（始發於成都天府國際機場）10日下午，在即將抵達新加坡之時掛出7700代碼，即出現緊急情況。

▲▼初判系发动机机械故障引发。（圖／翻攝自頂端新聞、極目新聞、微博）

▲當時機場內煙霧瀰漫。（圖／翻攝自頂端新聞）

根據該航班的公開信息顯示，飛機後在新加坡樟宜機場緊急降落。民航業內人士指出，航班在落地前曾掛出7700的應急應答機編碼，表明機組在空中已經宣布緊急情況。

10日下午18時，該航班一名中國乘客透露，飛機上乘客已全部撤離，目前正在機場休息等待向外轉移，「下飛機時用了應急出口，我們都從艙內滑下來的，有乘客和機組人員在跳下來時擦傷了，但不嚴重，醫務人員也很快就位了。」

該乘客還提供的一個撤離影片顯示，多個乘客撤離時手裡還攥有捂口鼻的紙巾，「在機艙時大家不敢大口呼吸，我很害怕不敢哭，大家都比較鎮定，但降落後出了機艙好多人都哭了。」

據《極目新聞》報導，航班乘客蔡女士也透露，「當時挺嚇人的，我一只手捂住口鼻的時候，另一只手就在手機上把遺書寫好了，也不知道能不能發出去，反正我先寫了。」

有網友轉發的一則機上乘客朋友圈圖文講述了更多細節，「經歷了一次空難，飛機下降時引擎著火，機艙冒煙40分鐘。呼吸困難，所有人都俯身用濕毛巾捂住口鼻勉強呼吸。那一刻我以為我的人生要畫上句號。」

▲▼初判系发动机机械故障引发。（圖／翻攝自頂端新聞、極目新聞、微博）

▲事發機艙內情景。（圖／翻攝自極目新聞）

據《每日經濟新聞》報導，一名乘客表示，在距離落地的40分鐘左右，機艙內就開始有一些黑灰色煙霧出現，「還有一些刺鼻氣味，能聞到一些橡膠味和汽油味。」她坐在機艙右排靠窗位置，但未能看到發動機起火位置。之後，機組人員讓乘客用衣物捂住口鼻，彎腰放低姿勢，大部分乘客比較配合。

另一名乘坐CA403航班的乘客邊某。邊某比較了解航空相關專業知識，他講述道，在飛機下降過程中他先是聞到航空煤油的氣味，隨著飛機繼續降落，氣味越來越重，他還感到有些肺部不適和刺眼，之後前艙開始冒濃煙並逐漸蔓延到整個飛機，甚至能見度達到「相鄰兩人無法看到對方的臉」。

他回憶稱，乘務員在冒濃煙之後開始安撫乘客，發放毛巾讓乘客捂住口鼻，要求乘客不要拍照，「當時周圍有很多乘客知道應該是著火了。」

落地之後，他旁邊的緊急出口開啟，乘客陸續逃離，過程中，部分乘客出現輕微擦碰。「看到有人拿行李，逃生時秩序很好，有部分乘客有輕微擦碰」，一位航空業內人士對此提醒稱，該飛機是個窄體機，拿行李不僅會拖延自己的撤離時間，後面的人也會被堵，「而且這是一個充氣滑梯，拿行李容易砸傷人。」

據網友發布的現場影片，降落後，空乘人員打開應急滑梯後，這一過程中有部分人帶了行李。乘客表示，機組人員強調過在撤離過程中不能拿行李。

▲▼初判系发动机机械故障引发。（圖／翻攝自頂端新聞、極目新聞、微博）

▲客機引擎起火。（圖／翻攝自頂端新聞）

國航晚間發布通報稱，機上共有旅客146名、機組人員9名。飛機在著陸前出現客艙煙霧，機組按程序處置，飛機於北京時間16時14分降落新加坡樟宜機場，落地後機組組織旅客實施緊急撤離，新加坡樟宜機場啟動了應急程序。人機安全。事件原因正在調查中。

樟宜機場官方在當天17點16分，通過其社交媒體帳號發布通報稱，這架於上午11時05分從天府國際機場起飛的CA403航班在飛往新加坡樟宜機場的途中，其前貨艙和衛生間突然出現煙霧。下午4時15分左右，該航班降落在樟宜機場3號跑道，所有乘客和機組人員均已安全撤離。左側發動機的火現已被撲滅。受此影響，20L跑道暫時關閉，樟宜的航班起降或受一定影響。

根據公開資料顯示，涉事飛機為A320neo，注冊號B-305J，機齡4年，使用普惠PW1100引擎。

▲▼初判系发动机机械故障引发。（圖／翻攝自頂端新聞、極目新聞、微博）

▲國航最新通報。（圖／翻攝自微博）

中國國際航空發布最新通報稱，「關於9月10日CA403航班事件，初步判斷是發動機機械故障所引發，目前正在進一步調查。面對突發情況，機組按照程序妥善處置，機上旅客積極配合，順利完成緊急撤離。在樟宜機場的協助下，已做好旅客安置工作。對於受到影響的旅客，我們深表歉意。感謝社會各界的關注與支持。」

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