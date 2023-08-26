登機車突撤離...南航座艙長傳「摔落4公尺機艙」！全身多處骨折

▲南航傳出座艙長墜落機艙，但目前尚未做出回應。（圖／翻攝自微博）

記者蔡儀潔／綜合報導

南方航空24日傳出一名座艙長因登機客梯車忽然撤離，從約4公尺高的機艙位置摔落，造成其鼻腔、右耳道出血，另有多處骨折。對此，中國民航局回應稱，已收到消息，有正常管道會處理。

▲涉事航班資訊。（圖／新黃河）

南航航班在起飛前有空乘人員墜落的消息，在網路上流傳。消息顯示，8月24日，南航深圳分公司A321/B-6912飛機執行CZ3352（常州-深圳）航班，座艙長在左前門登機客梯車區域，處理旅客身份證事宜時，客梯車忽然撤離，造成座艙長摔落。

據《新黃河》報導，摔落的座艙長由機場醫護接走處理。網傳消息顯示，傷者神智模糊，鼻腔、右耳道出血，另有多處骨折。

中國民用航空中南地區管理局工作人員表示，「我們這邊有正常的渠道會處理，這個消息我們已經收到了。」

至於事故原因及傷者情況，中國民航局工作人員表示不方便透露。常州奔牛國際機場、南方航空工作人員則表示不方便接受採訪。

▲網傳傷者病況。（圖／新黃河）

中國民航局2020年1月印發《航班安全運行保障標準》通知，其中提到，登機客梯車撤離應在航班關閉客艙門後進行，撤離操作時間不應超過４分鐘。

此外，大陸《運輸機場機坪運行管理規則》中明確要求，「在航空器處於安全靠泊狀態後，接機人員應當向旅客登機橋或者登機梯操作人員發出可以對接航空器的指令。操作人員在接到可以對接航空器的指令後，方可對接航空器。」