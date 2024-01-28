柯建銘：黃國昌「拷問」各黨自我造神　國會改革4點無新意

▲柯建銘透過社群平台貼出辦公室的梅花自勉。（合成圖／翻攝自Threads）

記者呂晏慈／台北報導

新國會3黨不過半，擁有8席次的民眾黨可能將成為左右議長選舉的關鍵少數。不過，民進黨立法院黨團總召柯建銘近日數度批評民眾黨立委黃國昌，昨（28）再度透過社群平台抨擊，民眾黨過去4年對國會改革從未提案，黃國昌以區區4點了無新意的國會改革方案，自以為佔領道德高地，挾國會改革以令天下，拷問各黨，自我造神，其實是拾人牙慧而已。

民眾黨日前提出4項國會改革訴求，並呼籲國民黨、民進黨有意角逐立法院正副院長者具體回應，包括：修法建立「國會聽證調查」制度、強化「人事同意權審查」與「立委利益迴避規範」，以及立法院經費使用公開透明，承諾定期公布經費使用狀況。

對此，柯建銘昨天晚間透過社群平台指出，「虛心竹有低頭葉，傲骨梅無仰面花」，這段時間，他把自己推向風口浪尖，高調直球對決黃國昌4點國會改革，其實這是大是大非的問題。

柯建銘表示，院長之於院內事務，不管主持院會、朝野協商是議事中立的，無法指揮要求各黨團內部國會自主攻防的提案，其實，院長最重要的是代表國家從事國會外交，「國昌老師」未免太好為人師，又搞不清楚狀況。

柯建銘回顧，解嚴前的黨外時期，解散萬年國會、要求國會全面改選，在那風起雲湧的時期，台灣社會力爆發，三代台灣人衝撞威權體制，至今已75年，他50年前讀大學時，就是狂熱黨外支持者，走街頭、聽演講，當聽到黨外歌曲眼睛自動泛紅，全身熱血奔騰，自己初心猶在。

柯建銘表示，第二屆國會全面改選，他有幸進入國會，30年以來與黨內前輩及同仁主導國會改革修法無數，個人是立法院唯一全程參與，從不缺席者。

柯建銘批評，民眾黨過去4年對國會改革從未提案，而經黃國昌以區區4點了無新意的國會改革方案，自以為佔領新創、專利的道德高地，挾國會改革以令天下，拷問各黨，自我造神，其實是拾人牙慧，班門弄斧而已，更顯得荒謬可笑。