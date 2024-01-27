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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委控白營搞密室協商　黃國昌嗆：民進黨私下請託「柯不勝其擾」

▲民眾黨立委黃國昌出席選務制度改革記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨不分區立委當選人黃國昌。（圖／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民進黨立委林俊憲26日表示，民眾黨要兩大黨的正副院長候選人至民眾黨團發表政見，且採取閉門討論，根本形同「密室協商」，並嘲諷民眾黨不分區立委當選人黃國昌最公開透明，那麼在這件事上有沒有立場？對此，黃國昌今（27日）回嗆，柯文哲主席正是對於民進黨成員多方私下請託，感到不勝其擾，才在昨天公開邀請藍綠兩黨有意競逐者，前來民眾黨團與黨團成員交換意見巷，如此開大門走大路的作法，竟被抹黑為「密室協商」，簡直是莫名其妙。

立法院將在2月1日由113位新科立委選出新屆期的正副院長人選。在三黨不過半的局勢下，民眾黨手握的8席立委，將可能左右本屆第一場院內投票的結果。

民眾黨日前拋出，邀請藍綠兩黨有意參選正副院長的人，至民眾黨團針對「國會改革」一事政見發表，與民眾黨立委交換意見，藉此，讓民眾黨決定在國會正副院長選舉中，黨團的投票意向。

然而，林俊憲認為，民眾黨提出的「閉門政見發表」，實質上就是密室協商，並點名一向堅持公開透明的黃國昌，對這件事有沒有立場？

▲賴清德與林俊憲聯合競選總部28日成立，現場湧進約3000名支持者，賴清德表示，只要團結一起，就能贏得最後勝利。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲總統當選人賴清德與民進黨立委林俊憲。（圖／記者林東良翻攝）

黃國昌接著回擊，關於立法院正副院長選舉，柯文哲主席正是對於民進黨成員多方的私下請託，感到不勝其擾，才在昨天與黨團成員討論後，公開邀請藍綠兩黨有意競逐者，前來民眾黨團與黨團成員交換意見。

因此，黃國昌訝異，「如此開大門走大路的作法，竟被賴清德主席的子弟兵林俊憲抹黑為『密室協商』，簡直是莫名其妙！」

黃國昌反問林，何時沾染上了柯建銘這種偏好私下喬的惡習？甚至質疑林，是不是反對民進黨正副院長候選人前來民眾黨團拜訪？

最後，黃國昌強調，賴清德如果有什麼指教，歡迎公開講清楚，不要透過子弟兵放一些邏輯不通、不知所云的話。

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