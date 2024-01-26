LINE投資詐騙超猖獗！23人受害「被騙8千萬」　台南車手隊慘了

記者林東良／台南報導

台南市刑警大隊偵五隊與白河分局，接獲鍾姓被害人報案，指參加Line群組投資股票，陸續匯款324萬5千元，當被害人欲將「投資獲利」提現時，詐欺集團稱需再繳20％稅務費用及手續費共計345萬元才可領回。警方查出有23人受騙，金額高達7、8千萬元，警方循線緝獲7名車手送辦。

▲台南市刑警大隊及白河分局，查獲股票投資詐騙集團，緝獲7名犯嫌送辦，並擴大偵辦中。（圖／記者林東良翻攝，下同）

刑警大隊偵五隊與白河分局專案小組調閱相關資料、影像及大數據資料分析、比對，循線查知被害人數有23名、遭詐騙金額達7、8仟萬元，該詐騙集團，接收贓款後，立即分流轉匯至54個人頭帳戶，再命其他車手分別至全台各處提領，經確認相關提款車手身分後，即報請台南地檢署檢察官指揮偵辦，陸續傳喚人頭帳戶到案說明。

1月17日警方持搜索票、拘票，兵分多路至台南市南區及高雄市阿蓮區等處拘提陳姓男子等3名車手，到案犯嫌共計7人，全案偵訊後依詐欺、洗錢防制法等罪嫌移台南地檢署偵辦。

刑警大隊大隊長張文源呼籲，民眾接獲社群投資訊息或素未謀面的網友，標榜保證獲利、高報酬、無風險的投資介紹，攏係假的，請民眾務必提高警覺、小心查證，理財應透過正當的投資管道，切勿聽從指示開設虛擬帳戶、匯款，應多方查證避免受騙，若遇有疑似遭受詐騙情事，可撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」尋求警方協助即時查證。