皮膚科名醫運動中猝逝　心臟醫曝「身體有3情況」應立刻休息

▲皮膚科名醫運動中猝逝，心臟科醫生表示，身體若有3情況，應立刻停下運動休息。（圖／翻攝自彭于賓臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

知名皮膚科診所「于賓診所」院長彭于賓近日到上海出差，不料26日上午在住宿飯店的健身房跑步時，疑似發生急性心肌梗塞，被發現時已倒臥在地，送醫後不治。心臟科醫師劉中平提醒，規律運動確實有益身心健康，但比較激烈的運動會提高心臟病發的風險，若運動時有3大類情況，應立即停止。

心臟科醫師劉中平曾在「劉中平醫師的心臟科筆記」發文，談到運動可能對身體造成的危害。他說，新聞上常見有知名人士在健身房運動時猝死，每年馬拉松也都有人被送醫急救，「這樣看來運動不是很危險嗎，其實這是醫學上的兩難，規律運動確實有益身心健康，但比較激烈的運動，也真的會提高心臟病發的風險」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

劉中平指出，運動後發生心臟意外的原因，包含冠狀動脈硬化導致突發性血栓、心臟血液供應不良或肥厚性心臟病變，激烈運動可能造成血管流速改變或血管的擠壓造成血管內的病灶容易破裂，運動中的交感神經興奮也有可能讓血小板活化，讓血栓在破裂的血管斑塊上凝集，最後導致心臟血液不夠，發生心肌梗塞。

▲劉中平說，運動時若有胸口會悶、會痛，心臟突然加速起來，要小心是否是心肌梗塞發作，或是心律不整產生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

劉中平說，沒有好好訓練過的心臟或天生肥厚的心臟，也有可能在運動時缺少血液供應，容易發生致命性的心律不整，不過目前心臟科醫師們還是鼓勵大家運動，但建議平常就要保持身體健康，最好先做過完整的健康檢查，另外有許多研究顯示，吸菸者在運動中的猝死機會特別高，有吸菸的民眾務必注意。

他也提醒，民眾若在運動時有3大類情況，應立即停止，詳細情況如下：

一、「胸口會悶、會痛，心臟突然加速起來」，要小心是否是心肌梗塞發作，或是心律不整產生了。

二、「頭暈、眼前發黑」，要擔心是否腦部循環不良，有可能是心臟無法供血到腦部了，也可能是腦中風的前兆。

三、「手腳發軟、不聽使喚」，注意是否血液循環不良，也有可能是電解質失衡，導致肌肉無法收縮。