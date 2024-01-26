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【廣編】Callaway首創導入Ai技術智慧球桿！全桿面皆是「甜蜜點」引領高爾夫球運動新境界

▲▼Callaway,高爾夫球,Ai智慧,甜蜜點,球桿,運動。（圖／業者提供）

▲高爾夫球桿領導品牌卡拉威Callaway全新【魔範．極智】PARADYM Ai SMOKE系列球桿已在國際許多大賽中獲得佳績，Ai球桿不僅較能穩定球員在於比賽的情緒起伏，也進一步幫助選手在實際的揮擊中發揮最佳實力爭取佳績。

圖、文／Callaway提供

Ai人工智慧浪潮席捲全球，高爾夫球桿領導品牌卡拉威Callaway，領先業界首創導入Ai應用研發的AI Smart Face技術，利用數千名高爾夫球選手的揮桿動態記錄分析優化Driver效能，Callaway將此系列球桿命名為【魔範．極智】“PARADYM Ai SMOKE”。

英文SMOKE是Swing Modeling Optimized by Kinematic Expertise的縮寫，意即「以專業運動學優化揮桿模型」，蒐集了超過250,000次真人揮桿數據、彙整1,040,000次擊球資料分析在深入分析，在超級電腦中輸入超過80,000行客製化代碼，衍生超過50,000次虛擬建模分析測試後，找到最佳桿面結構提供支援，打造出的最新科技桿面Ai Smart Face，擊球瞬間其Micro Deflections自動校準科技有效優化非中心點擊球時的彈道和倒旋的超強桿面，而全新360°環形碳纖維桿體更減輕15%桿重，同時在桿體內加入兩根鈦合金骨架使其更加堅固。輕化桿體結構可節省重量來優化擊球彈道並增加容錯可能性，讓擊球點不只在桿面中心，而是幾乎覆蓋整個桿面的全甜蜜點超級球桿。

Callaway球桿研發部門總監Evan Gibbs表示，PARADYM Ai SMOKE系列的木桿在發球距離上將比上一代更遠，尤其是在非桿面中心甜蜜點擊球時影響差距更小。這主要依靠全桿面甜蜜點所帶來更穩定的倒旋，以及擊球高球速時附帶的高容錯表現。系列球桿已在國際許多大賽中獲得佳績，成為高爾夫球愛好者的熱議話題與競相採用的球桿。同時也在 Callaway Taiwan 官方網站（callaway.com.tw）上公開銷售。

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