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她曾體重破百　3年變身健美辣妹「甩肉半個自己」還交男友了

▲▼她曾體重破百　3年變身健美辣妹「甩肉半個自己」還交男友了。（圖／翻攝instagram.com@_ceylonese）

▲桑迪帕曾體重破百，如今變身健美辣妹，在比賽中奪牌。（圖／翻攝instagram.com@_ceylonese，下同。）

記者吳美依／綜合報導

來自美國俄亥俄州的桑迪帕（Sandeepa Rathnayak）童年曾遭猥褻，此後罹患憂鬱症，並且開始暴飲暴食，體重一度飆破100公斤，但健身教練的鼓舞之下，不僅3年瘋狂減掉一半體重120磅（約54.4公斤），贏得健美比賽獎牌，還與教練發展成靈魂伴侶的戀人關係。

每日郵報報導，桑迪帕9歲那一年遭到猥褻，成為此生最大的童年創傷與不安全感來源，「整個童年和青少年時期，我都一直依賴食物作為情感慰藉，就像一種應對機制」，但導致她必須與憂鬱症、體重過重及氣喘長年奮鬥

 
▲▼她曾體重破百　3年變身健美辣妹「甩肉半個自己」還交男友了。（圖／翻攝instagram.com@_ceylonese）
 

2020年是桑迪帕最低潮的時候，體重飆到253磅（約115公斤），幸好在此時遇上健身教練保羅（Paul Rennalls），開始注重營養飲食、健身、冥想、呼吸練習，如今成功瘦身到133磅（約60公斤）。

桑迪帕形容，持續堅持健身與飲食計畫後，生活出現巨大改變，甚至開始參加健美比賽，去年10月在德州休士頓拿下名次。她認為，在瘦身之路上，紀律比動力更為重要，而在這一段相互扶持的過程中，與保羅也昇華成情人關係「我不相信自己，所以我開始透過他來相信自己。」

 
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