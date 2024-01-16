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「智商」跟工作表現毫無關聯！情商之父揭秘：EQ低工作效率越差

▲▼工作面試,面試,求職。（圖／CFP）

▲「智商」跟工作表現沒有太大關聯，情商低的工作效率可能更差。（示意圖／CFP）

記者林育綾／台北報導

一間大型公司曾經實驗發現，工程師的「智商」跟工作績效竟然毫無關聯，但差異在於「情商」。「情商之父」丹尼爾·高曼提到，情商不高，在工作上績效也不會多好，因此在個人職涯中，情商更重要。這個看法在他早年的書《EQ》提出時，曾被批評相關數據不夠多；如今他再出新書《最佳狀態》，集結數十年的資料，證明了當年看法正確。

「情商之父」丹尼爾·高曼（Daniel Goleman）在30年前寫下著作《EQ》，首度提出「EQ」的概念，很快在全世界引起廣大迴響，該書銷售突破500萬冊；甚至紐約市長、摩根大通執行長等都紛紛表示，已將EQ當作用人標準。

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智商（IQ）的概念已存在百年之久，是展現一個人在學校、許多領域表現的強大指標；相較之下，情商（EQ）的概念年輕得多。當時丹尼爾·高曼表示，一項在大型製造公司進行的實驗，想評估公司裡的工程師們智商與工作績效的關係；結果發現智商與績效「沒有任何關連性」，因為每一個工程師都很聰明。

他表示，差異在於「情商」，情商與工作效率有很高的關聯性，「就算你很聰明，但如果情商不高，在工作上就不會有多高的效率，因此在個人的職涯當中，情商更為重要。」不過《EQ》一書當時提出這件事時，高曼曾被批評相關數據不夠多；直到在再出版新書《最佳狀態》，集結數十年的最新資料，證明他們當初對情商的看法是正確的。

▲▼ 筆記型電腦,筆電,上班,電腦,打字,鍵盤。（圖／CFP）

▲「EQ之父」再出新書《最佳狀態》，集結數十年的最新資料，證明他們當初對情商的看法是正確的。（示意圖／CFP）

時報出版董事長趙政岷表示，《最佳狀態》是EQ之父第5本談論情商的書，集結了這些年來最新的科學研究，佐證了「情商」對個人、領導者或團隊的影響甚大；而情商是個人邁向卓越表現的關鍵，希望讀者可透過這本書，找到進入「最佳狀態」的方法。

相較於「最佳狀態」（Optimal），這幾年爆紅的是「心流狀態」（Flow），也就是全心沉浸的狀態，讓人發揮出終極巓峰表現。不過高曼認為，太追求「心流」這種超凡的專注和成就，容易讓我們傾向完美主義，反而造成精疲力竭和倦怠。

所以他更偏好比較實際、可實現的目標，「對於自己度過了美好的一天感到滿足，按照你自己設定的標準，這一天是有成果的——這就是我們所說的『最佳狀態』。」

研究發現，當人們專注投入自己正在做的事情，且具有創造力，就是處於最佳狀態；人們在實現更大目標的過程中，累積了許多「小贏」，並與周遭的人建立了良好連結。

▲▼「情商之父」丹尼爾·高曼（Daniel Goleman）出新書《最佳狀態》，繁體中文版由時報出版發行。（圖／時報出版）

▲「情商之父」丹尼爾·高曼（Daniel Goleman）出新書《最佳狀態》，繁體中文版由時報出版發行。（圖／時報出版）

高曼和合夥人、心理學博士卡利．查尼斯（Cary Cherniss）共同撰寫《最佳狀態》，提到「情商」有助於將人們推向這種狀態，維持在最佳水準。此外，他們也討論了什麼因素能使整個團隊變得卓越，關鍵要素取決於，團隊成員如何善用「情商」制定互動方式和規範。

《最佳狀態》強調「情商」對工作與生活的影響，並提供具體的步驟，與讀者分享如何具體達到「最佳狀態」，而不會感到虛無飄渺、遙不可及；甚至是在面對氣候變遷、貧困等這些大議題時，也提出了明智、充滿希望的方法，鼓勵讀者追求幸福，繁體中文版由時報出版發行。

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