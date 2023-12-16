吳淡如分析「4種窮鬼心態」阻礙財富！不想動腦、莫名花錢都中招

▲沒錢可能是心中有「窮鬼」阻礙財富。（示意圖，非當事人／記者李佳蓉攝）



記者林育綾／綜合報導

作家吳淡如近年理財有術，以《人生實用商學院》為系列名連續出書，今年10月再出新書《窮思維、富邏輯》。而過去她也曾在書中分享，四種常見於心中的「窮鬼」容易阻礙財富，像是「畏首畏尾型」害怕投資、「不想動腦型」只喜歡無腦跟進、「莫名花錢型」慾望太大，還有「為人做嫁型」輕易借錢給人，都是讓人無法變有錢的原因。

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▲吳淡如經常分享理財觀念。（圖／時報出版提供）



吳淡如今年10月出書《窮思維、富邏輯：人生實用商學院之致富之前先自主》談論理財與人生，提到想要有錢的人必須先自主，同時找到自我定位、並持續自我更新、學習成長，並建議透過「理性決策模型」的邏輯思考，避免做出衝動決定。

而她的理財相關書籍十分熱銷，儘管是2、3年前的書也持續有人挖出閱讀，像是在2021年出版的《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》內容中，她提到，很多年輕人可能會嫉妒他人擁有的比自己好，當感到不滿、孤獨、恐懼、自卑，還伴隨著強烈的好勝心時，可能就是心中「窮鬼」在作祟，阻礙你成為有錢人。

吳淡如也分析「四種窮鬼」類型，並提供消滅窮鬼的方法。以下摘自《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》：

一、畏首畏尾型窮鬼

這種窮鬼，源於天生的恐懼感，使人不敢投資，害怕金錢損失。芝加哥大學教授奚愷元在《別當正常的傻瓜： 避免正常人的錯誤，成為超凡的決策者》中指出，人們對失去1000元的痛苦感覺，比得到同等金額的快樂要強烈得多。這種害怕導致許多人選擇不進行任何投資，以免面臨損失。然而，這正是真正損失的根源。如果你不投資，你的錢會因通貨膨脹而貶值，最終你的財富就會逐漸流失。這就是這類窮鬼的危害，它讓人錯失增值機會，同時也未能避免真正的損失。



二、不想動腦型窮鬼

第二種窮鬼就是，不想努力、只想快速賺錢而胡亂投資。這類型的窮鬼也不少，這些人最大的特徵就是：「喜歡跟」。他們喜歡跟大師、喜歡跟專家、喜歡跟身邊的人。二十年前的我也是這種鬼。當初我曾經委託會計朋友幫我投資，過了一年之後，原本投入的300萬賠得慘兮兮；我也曾經跟別人買了某個建設公司，最後那些股票下市。所以，當你不想努力，只想搭別人的便車輕鬆投資賺錢，最後的結果通常是血本無歸。

▲很多月光族缺乏規劃，莫名把錢花光。（示意圖，非當事人／記者李佳蓉攝）



三、莫名花錢型窮鬼

第三種窮鬼會把辛苦賺來的錢，如流水般的花出去，也就是月光族，這類型的窮鬼消費慾望太大，所以無法守住錢財。如果你是這類型的窮鬼該怎麼辦呢？其實消滅這類型的窮鬼很簡單，只要改變你的存錢順序就好。大部分的人都是先消費薪資，剩下來的錢才用來儲蓄。但有錢人的存錢法則相反，他們會先把錢存起來，剩下的錢才進行消費。舉例來說，如果今天你賺了10萬元，那就要幫自己先存2萬元，剩下的才進行消費；如此一來，你就不會把所有的錢都花光，然後一直當月光族。



四、為人做嫁型窮鬼

最後一種窮鬼，是那些將積蓄投資於高風險項目或輕易借錢給人的人。這種行為往往導致財務損失，甚至破壞人際關係。以我自己為例，30歲前的我過於善良和天真，常借錢給不太熟的人，結果這些錢從未歸還，有些人甚至因此而與我失去聯繫。這些經歷讓我領悟到，不應該輕易借錢給朋友。現在，如果朋友有需求，我會跟他說：為了我們的友誼，我可以跟你介紹利息較低的銀行房貸或小額貸款，我為了友誼長存，不會借你錢。如果你心中住著這樣的窮鬼，請一定要堅定自己的想法，不要亂借錢或胡亂消費，這樣才能把辛苦賺來的錢留住。

▼吳淡如在《人生實用商學院：誰偷了你的錢？》書中分享不同類型的窮鬼心態，並提出消滅窮鬼的建議。（圖／時報出版）

