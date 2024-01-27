台南大南門碑林遭潑不明溶液　「表面已有結晶」62石碑全受損

▲大南門碑林石碑發現遭不明溶液潑灑，市警二分局員警到場勘察蒐證，已掌握特定涉案對象，積極查緝到案以瞭解犯案動機依法偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警二分局27日上午接獲台南市文化局報案，指稱大南門碑林的石碑遭人破壞，經警方前往現場，發現62塊石碑全被人潑灑不明溶液，造成碑體色差而且有結晶現象，已採集溶液鑑定成分中當中，至於如何復原石碑，將由文化局根據鑑定結果研議清潔修護方案。

全案發生後，市警二分局立即成立專案小組，全面調閱周邊監視影像並已釐清犯案時間為1月7日，並掌握一名女性涉案對象，積極查緝到案以瞭解犯案動機，並將依違反文化資產保存法第103條及毀損公物等罪嫌調查送辦。

大南門碑林是從1935年開始，陸續從台南各處蒐集陳列，石碑年份從清代至近代，包括各種碑文，極具文化價值，其中8件石碑更經《文化資產保存法》審議登錄為一般古物，分別是「改建臺灣府城碑記」、「恭修萬壽宮碑記」、「護理臺澎兵備道臺灣府正堂蔣德政碑」、「萬壽宮圖」、「風神廟接官亭圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」以及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。

警方強調，文化資產保存法第103條：有下列行為之一者，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣50萬元以上2千萬元以下罰金：二、毀損古蹟、暫定古蹟之全部、一部或其附屬設施。刑法第138條毀損公物罪責：毀棄、損壞或隱匿公務員職務上掌管或委託第三人掌管之文書、圖畫、物品，或致令不堪用者，處5年以下有期徒刑。