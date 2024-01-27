大南門碑林石碑遭人潑灑不明溶液　文化局：啟動調查程序送辦

▲台南市南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，文化局發現溶液附著於許多石碑表層，致生色差並有結晶現象，文化局報警查處偵辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市文化局於26日晚上接獲通報，大南門碑林石碑遭潑灑不明溶液，文化局隨即於27日一早前往現勘，發現有不明溶液附著於許多石碑表層，致生色差並有結晶現象，文化局通報警察局鑑識人員前往現勘採證，並調閱監視器畫面送警方偵辦。

文化局對於有損古文物的行為表示譴責，提醒此舉涉及文化資產保存法第103條罰則及毀損公物等法律責任。至於古碑的保存，文化局已連繫文物保存科學單位安排採樣鑑定，待鑑定結果邀集學者專家研議清潔修護方案。

據了解，大南門碑林為日治昭和10年（1935年）起陸續由台南各處蒐集到此陳列，今已累積62件古碑，年代從清代至近代，有紀功碑、修建碑、建築圖碑、修建捐題碑、墓道碑以及示告碑等類別，蘊藏史料具文化價值。其中8件經文化資產保存法審議登錄為一般古物，包括「改建台灣府城碑記」、「護理台澎兵備道台灣府正堂蔣德政碑」、「風神廟接官亭暨石坊圖」、「恭修萬壽宮碑記」、「萬壽宮圖」、「五妃墓道」、「嚴禁佛頭港貨物分界獨挑碑記」及「嚴禁錮婢不嫁碑記」。

台南市文化局呼籲，每件文物，不論大小，皆是人類歷史的重要見證，也是獨一無二的文化資產，期望大家都應好好珍惜，不分你我共同守護！