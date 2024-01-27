缺血！台北血液庫存剩不到5天「春節前還需3.5萬袋血」

▲根據血液基金會統計，目前血液庫存剩不到5天，捐血資料照。（圖／記者湯興漢攝）

記者洪巧藍／台北報導

寒流來襲，低溫天氣衝擊血液庫存，根據台北捐血中心統計目前各類血型庫存不到5天，分析原因，又冷又下雨的天氣讓民眾出門意願低落，加上不少人生病無法捐血。由於接下來將是春節長假，血液基金會希望將血液安全庫存拉高到10天，以確保醫院用血充足，換算下來相當這兩周還需要捐入3.5萬袋，疾呼民眾挽袖捐血。

根據血液基金會統計，目前全國血液庫存約5.7天，各類血型都屬於偏低狀態；且又以台北捐血中心庫存情況最為危急，僅有4.8天，其中A型5.9天、B型4.6天、O型4.2天、AB型4.4天，都亮起庫存偏低燈號。

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台北捐血中心企劃課長劉俊宏受訪表示，冬季本來用血情況就比較多，今年使用情況和往年相當，但是捐血情況卻不如預期。分析主要原因，近期呼吸道疾病就診量增加，患者增加的情況代表可以能捐血的人變少，另外近期天冷、下雨，都降低大家出門甚至捐血的意願。

劉俊宏指出，因應春節假期，捐血中心都會努力衝高血液庫存量，安全準備目標也會提升至10天份，以確保醫院的病人在農曆春節期間一樣用血無虞。距離農曆春節只剩下兩周的時間，估計必須要捐入3萬5000袋熱血才能達到標準，疾呼民眾如果身體狀況允許，還是希望能踴躍捐血。