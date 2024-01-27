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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡正元指「柯文哲路線」由淺綠＋淺藍構成　斷言民眾黨不會泡沫化

▲柯文哲主席率黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨主席柯文哲日前率領黨務主管列席民眾黨立院黨團晨會。（圖／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨主席柯文哲在2024總統大選中，囊括了369萬466張選票，得票率26.46％，已然成為新的第三勢力，然而，這樣的政治勢力能否持續延續至接下來的大選，亦或民眾黨會如同大多數的小黨走向泡沫化的結局，也引來諸多討論。對此，前立委蔡正元表示，柯文哲路線由淺綠加上淺藍構成，並斷言，民眾黨不會泡沫化。

蔡正元提到，有人說民眾黨會像親民黨一樣，最後逐漸泡沫化，然而，他認為，這是有些國民黨和民進黨人，會有的主觀期待。

不過，蔡正元指出，認為民眾黨會泡沫化的認知，不是客觀的分析，原因就在於民眾黨的動能來自於柯文哲。

蔡正元說，柯文哲得票率26.46%，而民眾黨政黨得票率22.07%，兩者只差4.39%；總統當選人賴清德的得票率40.05%，比蔡英文2020總統大選的得票率57.13%，整整少了17.08%。

此外，蔡正元接著說明，新北市長侯友宜的得票率只有33.49%，比前高雄市長韓國瑜在2020總統大選中的得票率38.61%，只少了5.12%。

因此，蔡正元推算，賴清德少掉的得票率加上侯友宜少掉的得票率，剛好是22.20%，再加上2020年親民黨主席宋楚瑜的得票率4.26%，正好是柯文哲此次的得票率26.46%。

蔡正元分析，支持柯文哲有17.08%來自淺綠，只有5.12%來自淺藍。換句話說，「構成柯文哲路線的基本動能，來自淺綠的票，不會喜歡賴清德的激進台獨路線，來自淺藍的票，不會喜歡國民黨現在的風格」。

蔡正元斷言，在這個推論的基礎上的柯文哲路線，可以吸住這些淺綠和淺藍的選票，民眾黨不會泡沫化。

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