超狂攻堅畫面曝！警15樓垂降10樓破門逮人　詐團成員躺沙發傻眼

記者陳崑福、陳韻如／屏東報導

屏東縣東港分局接獲線報，稱高雄鼓山區有詐騙集團活動，遂立即組成專案小組調查，在查證屬實後，隨即報請屏東地檢署指揮偵辦。專案小組24日下午發動搜索，並從大樓15樓垂降至10樓攻堅破門逮人，當場就查緝到詐騙集團機房，並逮捕11名犯嫌，及查扣證物若干，全案依組織犯罪、加重詐欺及妨害自由等罪嫌，依法移送偵辦。

▲屏東警逮詐團機房，15樓垂降10樓攻堅逮人。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港分局接獲線報後，立即組成專案小組調查，並實地勘查、蒐證，在充分掌握詐騙集團所在大樓地形及位置後，隨即報請屏東地檢署指揮偵辦，並獲得屏東地院核准搜索票在案。

▲▼犯嫌見警破門全看傻 。（圖／記者陳崑福翻攝）

專案小組為了瓦解此詐騙犯罪組織，在取得屏東縣政府警察局刑警大隊、刑事警察局電偵大隊、高雄市政府警察局鼓山分局、警政署維安特勤隊及保三警察總隊警犬隊的支援下，於24日下午2點左右發動搜索，並由維安特勤隊自15高樓垂降至10樓，再搭配攻堅小組破門逮人，後續由保三總隊電子犬聞嗅電子產品。

此次行動共查獲11名犯嫌，現場查扣26支手機、6台筆記型電腦、1台桌上型電腦、監視器，以及8萬餘元現金、一台BMW轎車等，其中，還有2名犯嫌為詐欺及商標法通緝犯。

▲保三總隊電子犬聞嗅電子產品 。（圖／記者陳崑福翻攝）

經查，此案為以假交友名義，假冒俊男照片在探探、QQ、微信APP軟體中隨機找尋被害人以交往、結婚為前提，再以投資股票賺取結婚基金為由，詐騙大陸人士匯款；全案於25日依組織犯罪及加重詐欺等罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

東港警分局長張世儒表示，不肖分子經常透過假交友、假網戀方式，誘騙投資或要求提供援助。民眾應提高警覺，涉及購買點數、匯款、索取帳戶等情況，應加強警覺。如有疑問，可撥打165、110或前往鄰近派出所詢問，切勿輕信詐團指示，以免損失風險。

▲警方查扣證物 。（圖／記者陳崑福翻攝）