窗前約砲女鄰居被拒　惡男半夜燒紗窗想硬闖！下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

彰化36歲陳姓男子2023年2月至3月間多次站在女鄰居房間的窗戶旁提議約砲，被拒絕之後，竟在同年8月間自備美工刀、打火機破壞紗窗，企圖開門硬闖。彰化地院法官審理後，依攜帶凶器跟蹤騷擾罪、跟蹤騷擾罪，分別判處陳男有期徒刑6個月、拘役55日，皆可易科罰金。

▲陳男多次守在A女房間的窗邊，讓A女感到很害怕。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，陳男在2023年2月中旬至3月中旬間，多次前往A女住處，並站在房間窗戶旁邊，一再重複「打砲2000還是3000」等話，每次時間長達5至10分鐘；A女感到相當害怕，只好拜託其他鄰居、友人幫忙協調，希望陳男不要再來騷擾自己。

然而，陳男僅僅安靜5個月，同年8月14日凌晨0時許他又再次跑到A女家門外，用自備的美工刀、打火機破壞紗窗，在靠近門把的地方弄出一個手掌大的破洞，企圖透過這個方式打開門鎖進入屋內。

還好當時A女即時發現異狀，並表示要報警處理，才將陳男嚇退，沒有受到侵害，事後她也立刻向警方報案，並決定提告。

彰化地院法官認為，A女已經明確告知希望陳男不要再做出騷擾行為，陳男卻不理會，繼續跟蹤騷擾A女，顯然法治觀念不足，考量到他犯後已坦承犯行，家庭經濟狀況貧寒，最終依攜帶凶器跟蹤騷擾罪判處有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，另依跟蹤騷擾罪判處拘役55日，得易科罰金5.5萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線。