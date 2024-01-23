台鐵公司首度招募！工程師「最高起薪42K」　今起開放網路報名

▲台鐵改制公司化後今日起首度招募人力。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

台鐵公司掛牌後將辦理首次招募，預計正取936名、備取1328名，起薪最高為助理管理師、助理工程師約4萬2000元，最低為服務員約3萬3000元，一律採網路報名，甄試包括體能測驗、筆試、口試，在台北、台中、高雄、花蓮等4地區同時舉行，報名期間自今（23）日下午3時起至2月2日下午5時止。

台鐵公司表示，本次甄試進用主要為應組織轉型及人員退離所遺職缺，並以補足現場基層人力為優先，錄取進用人員不適用公務人員有關法令規定。

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台鐵公司強調，除將運輸安全視為最重要的任務外，另以四大經營策略：確保安全、提升服務、永續經營及幸福企業為主軸，期望招募具有服務熱忱和專業技術的人才加入經營團隊，公司未來設有完整的從業人員職務薪級制度，將藉由在職訓練逐級培養公司中堅幹部，升遷管道暢通。此項甄試係依據公司相關人事規章辦理，歡迎有志鐵道事業的民眾報考。

▲台鐵招人，起薪最高為助理管理師、助理工程師約4萬2000元。（示意圖／記者李毓康攝）



甄試預定錄取名額、類科及待遇如下：

（一）助理管理師、助理工程師：正取58名、備取125名，甄試類科包含運務、不動產經營、資訊、企劃研析、地政管理、事務管理、會計、人力資源、財務管理、法務、統計、土木工程、建築工程、都市計畫及職安管理等15項，月薪（起薪）約4萬2000元。

（二）事務員、技術員：正取53名、備取111名，甄試類科包含消防工程、材料管理、不動產經營、會計、事務管理、法務、土木工程、電機、職安管理及職安護理等10項，月薪（起薪）約3萬9000元。

（三）助理事務員、助理站務員、助理技術員：正取511名、備取651名，甄試類科包含運務、材料管理、事務管理、財務管理、廉政、土木工程、建築工程、電務、電力、職安護理、機械及電機等12項，月薪（起薪）約3萬6000元。

（四）服務員：正取314名、備取441名，甄試類科包含運務、土木工程、消防工程、電務、電力、材料管理、餐旅服務、事務管理、機械、電機、廚工、餐務、養路工程等13項，月薪（起薪）約3萬3000元。