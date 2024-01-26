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公司有千人！男友允諾「尾牙中獎就結婚」　她愣：心態是什麼

▲尾牙抽獎（圖／取自免費圖庫pexels）

▲很多公司都會辦抽獎活動。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

近期有不少公司都舉辦了尾牙活動，其中「抽獎環節」最受人期待。一名女網友發文表示，她和男友交往4年多，日前被問及結婚話題時，男友就說「尾牙中獎就結婚」，讓她想知道對方心態。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在Dcard上，以「尾牙中獎就結婚」為標題發文，提到她和男友交往4年多了，所以常常會被問到結婚相關話題。日前吃飯時，因父母詢問兩人有無打算結婚，所以兩人回家後，男友就允諾「尾牙中獎就結婚」。

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原PO透露，男友公司的員工數約有千人，因此聽聞男友的答案後，就讓她很納悶，想知道對方說這句話時的心態為何？她也在留言處補充，兩人過去就曾認真討論結婚的事，雖男友嘴巴上說會結，但給她的不確定感卻很強烈。

▲▼鑽戒,婚戒,求婚,戒指,結婚,情侶,。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

▲男友允諾，若尾牙中獎就結婚。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

底下網友看到文章後，紛紛回應，「1.敷衍父母，2.敷衍你」、「沒那麼想結，但說不出口，只好用這種方式避開」、「這句話就是屁話啊，或許他也還在思考，然後你也要思考還有多少歲數能讓他拖著」、「聽起來跟懷孕就結婚一樣，事後後悔的比較多」、「覺得自己不會中=還不會結婚」。

還有網友拋問，「我比較好奇如果你男友『尾牙沒中獎』會是什麼想法？」原PO則回，男友說「不然換一個方式，尾牙沒中獎就結婚」，甚至一臉得意，稱這樣機率比較大，應該很有誠意了。

對此，也有網友的想法比較正面，「我怎麼感覺他是想給你驚喜啊？感覺不管有沒有中獎都會跟你求婚的意思，只是先假裝不在乎不在意」、「我也覺得是這樣，讓原PO有心理準備」。

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