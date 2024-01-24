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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

諾魯斷交後吐瓦魯也動搖　馬紹爾新總統：自豪為支持台灣盡心力

▲▼總統當選人賴清德24日與馬紹爾新任總統海妮視訊會議。（圖／總統府提供）

▲總統當選人賴清德24日與馬紹爾新任總統海妮視訊會議。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

在台灣的總統大選落幕後兩天，諾魯共和國便突襲式與我國斷交，近來又傳出友邦吐瓦魯有意在26日選舉後，重新審視與台灣的外交關係。在此同時，同樣為我國友邦的馬紹爾群島，其新任總統海妮（Hilda C. Heine）24日與總統當選人賴清德視訊對談時，重申馬紹爾與台灣堅定且持久的友誼，「馬紹爾雖然小，但自豪能在區域及國際場域上，為支持中華民國台灣盡一份心力」。

吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）近日告訴路透社，吐瓦魯26日選舉過後預計將重新審視與台灣的外交關係。他表示，台灣與中國問題依然是每個政府可商榷的議題，特別是在大選之後。毫無疑問的，這個議題將再次成為選舉後討論的焦點，新政府需要對此採取立場。

在此同時，馬紹爾群島新任總統海妮今天在跟賴清德視訊對談時表示，今年是台馬建交26週年，對於兩國正式建交以來，雙邊關係取得的重大進展，她深感自豪。兩國邦誼係植基於共同的南島語族背景，以及民主、自由、公平正義、法治等共享價值之上，雙邊關係堅若磐石，即使在時間考驗或外在壓力之下仍歷久彌堅。

海妮強調，她要重申馬紹爾群島與中華民國台灣堅定且持久的友誼，未來也將致力與臺灣及理念相近國家緊密合作，共同促進印太區域的安全與韌性。馬紹爾群島國家雖然小，但非常自豪能在區域及國際場域上為支持中華民國台灣盡一份心力。

海妮說，馬紹爾群島非常感謝中華民國台灣政府透過合作計畫提供的支持及協助，包括在教育、衛生醫療、基礎建設、農漁業、能源、氣候變遷、女性賦權等方面。她強調，台灣的善意及友誼對馬紹爾人民的生計及福祉具有重大貢獻，台灣是真的可以幫忙（Truly Taiwan Can Help）。

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