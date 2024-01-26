陸「隧道鑽掘機」佔全球7成市場　核心採自主研發「中國心」

▲大陸國產的盾構機（全斷面隧道鑽掘機） 。（圖／翻攝自央視新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸近年被稱之為「基建狂魔」，工程設備技術快速發展。近期在全球最大的地下工程裝備製造基地「鐵建重工長沙第二產業園」，一台「全斷面隧道鑽掘機」即將出口義大利。實際上，全球每10台隧道鑽掘機，就有7台來自大陸。

據《央視新聞》報導，湖南自主研製的高端地下工程裝備，2023年9月首次出口義大利和歐盟市場，之後專為義大利工程製造的中國隧道鑽掘機陸續下線交付。

報導指出，隧道鑽掘機是隧道工程的「得力幹將」，例如在「深江鐵路珠江口隧道」建造中，就是使用了「深江1號」和「深江2號」隧道鑽掘機，同時從東莞虎門和廣州南沙方向相向開挖。

資料顯示，廣東虎門珠江入海口建設中的深江鐵路珠江口隧道，位於海面下90公尺位置，是目前大陸最大水壓、最大埋深的海底隧道，其水文、地質情況極其複雜，施工難度世界罕見。

報導稱，大陸國產的全斷面隧道鑽掘機，具有上萬個零部件，根據不同的用途直徑會有不同，一般機身長度超過百公尺，重量達到數千噸，由刀盤、主驅動、盾體、管片拼裝系統、控制室、推進系統等幾部分組成，其「心臟」核心部件是大陸自主研發的「中國心」。