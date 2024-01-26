　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／逃亡49年！日本重大通緝犯「桐島聰」被捕　化名住院露蹤跡

▲▼逃亡49年！日本重大通緝犯「桐島聰」被捕。（圖／翻攝自警視廳）

▲現年70歲的桐島聰逃亡49年終於被捕。（圖／翻攝自警視廳）

記者王佩翊／編譯

1974年至1975年間在日本犯下多起大型企業爆炸案的通緝犯桐島聰，在歷經49年的逃亡生活後，終於被警視廳公安部鎖定，目前已經被抓獲，警方正在進一步確認身分。

根據《日本新聞網》報導，出生於1954年的桐島聰，1975年被依違反爆裂物取締法罪嫌通緝，當時他年僅21歲。而警視聽公安部日前發現他疑似化名住進神奈川縣的一間醫院，因此將他抓捕，目前仍在進行進一步的身分確認。

桐島聰逃亡近50年，1974年至1975年間犯下多起連環爆炸案，而被害對象都是大型企業，其中最有名的就是在1974年8月30日於東京都丸之內的三菱重工業大樓玄關門卡引爆爆裂物，導致8人死亡、380人輕重傷。

隨後他所屬的「東亞反日武裝戰線」也先後在各大商社與大型企業建築物放置爆裂物。

日本警方1975年5月曾逮捕隸屬於「東亞反日武裝戰線」中「狼」、「大地之牙」、「蠍」等3個分支的8名成員。但是桐島聰卻持續逃亡，儘管被通緝，卻躲藏近50年未被逮捕。

ET快訊
快訊／民眾黨年終出爐！　滿3個月就可領到
快訊／寒流餘威仍在！4縣市低溫警戒　入夜到明晨「跌破10度」
黃國昌：我絕不投蔡其昌！　曝4理由
一張大賺68萬！　LINE Pay「噴漲195％」
快訊／AV女優身亡　警破門見男女雙屍
快訊／新北2消防員羈押禁見
走一半遭潑化學液體！中國25歲女老師「上半身燒融」慘叫
黃色小鴨占領高雄！　「小鴨紅綠燈」地點曝
快訊／砂石車衝進停車場！　4車遭撞毀
2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網朝聖：仇恨的起點

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美15歲少女遭3男同學拐出校外　星巴克廁所輪流性侵！家長怒告

南韓政壇掀「血腥警報」！裴賢鎮慘遭未成年憤怒敲頭　朝野表態

老年癡呆的禍首找到了！科學家發現「有毒RNA鏈」會殺死腦細胞

玩水一半「200公斤鯊魚沖上岸」！滿嘴利齒在淌血　觀光客全嚇壞

美巨乳女優身亡！曾拍過「史上成本最高A片」　警破門見男女雙屍

快訊／東京迪士尼單軌電車「確定漲價」！3／16起適用新價格

墨西哥貧窮山村綁架案不斷　12歲童拿槍守護家園

現世報！她下車關心車禍「反遭劫車」　搶匪開不到5公里被撞死

快訊／逃亡49年！日本重大通緝犯「桐島聰」被捕　化名住院露蹤跡

京阿尼縱火犯「一審判死刑」！　青葉真司不服判決上訴

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

美15歲少女遭3男同學拐出校外　星巴克廁所輪流性侵！家長怒告

南韓政壇掀「血腥警報」！裴賢鎮慘遭未成年憤怒敲頭　朝野表態

老年癡呆的禍首找到了！科學家發現「有毒RNA鏈」會殺死腦細胞

玩水一半「200公斤鯊魚沖上岸」！滿嘴利齒在淌血　觀光客全嚇壞

美巨乳女優身亡！曾拍過「史上成本最高A片」　警破門見男女雙屍

快訊／東京迪士尼單軌電車「確定漲價」！3／16起適用新價格

墨西哥貧窮山村綁架案不斷　12歲童拿槍守護家園

現世報！她下車關心車禍「反遭劫車」　搶匪開不到5公里被撞死

快訊／逃亡49年！日本重大通緝犯「桐島聰」被捕　化名住院露蹤跡

京阿尼縱火犯「一審判死刑」！　青葉真司不服判決上訴

12星座「一周運勢」一次看！獅子雙手捧滿錢　白羊工作糾結

業餘王者！合庫超狂22戰全勝　爆米花聯盟勇奪4連霸

民眾黨年終發1.5個月　滿3個月就可領到

用餐就送料理券！帕泰家1／28進駐義享　52折加購爽吃香蕉煎餅

高嘉瑜自豪辦公室格局完美「一卡皮箱就可進駐」　留一禮物給韓國瑜

男渾身酒氣惡臭撲鼻！豐原警送他回家　住破爛鐵皮屋原因曝

南區幸運屋主等到補漲效應　9年屋轉手賺1300萬

《換乘3》女5是台灣出身！「冬奧金牌選手」2011年入韓籍　身分掀網熱議

除舊佈新！東購年終家電展　消費滿額最高送萬元回饋

微軟驚傳遊戲部門裁員1900人　動視暴雪、Xbox全中招

正妹挑戰日本雪地穿比基尼　為了漂亮邊拍照邊發抖XD

國際熱門新聞

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

即／逃亡49年！日本重大通緝犯「桐島聰」被捕

美史首例！「氮氣處決」死囚伏法

狼父得知「17歲女兒交男友」怒性侵！

美巨乳女優家中身亡　警破門見男女雙屍

女球迷入場遭保全「掐乳摸奶」搜身

台灣2月「飛日本10機場」可在桃機預先通關

南韓吃播瘋「酥炸牙籤」　官方示警

嫌犯未成年！　韓美女議員遇襲「頭被砸20下」

2台灣人在菲律賓「持槍械、大麻」　最重恐終生監禁

馬紹爾群島突引發海嘯　巨浪灌入美軍基地

「奇蹟雙胞胎」太美遭誤認AI繪圖！姊妹花身分曝光

石川強震　無敵鐵金剛原稿未受損

土批准瑞典加入北約　美國就賣F-16

更多熱門

相關新聞

搶南投郵局原因曝！　歹徒逃亡2hrs日月潭狼狽落網

搶南投郵局原因曝！　歹徒逃亡2hrs日月潭狼狽落網

南投縣魚池鄉鹿谷清水郵局今(26)日上午驚傳搶案，1名43歲黃姓男子持柴刀闖入壓制劉姓經理聲稱要搶劫，然劉男趁機逃跑，黃男便丟擲縱火物後開賓士逃跑，2小時後仍在日月潭遭壓制上銬。初步了解，黃男坦承因投資失利，鋌而走險犯案。

韓女議員遇襲腦震盪　15歲兇嫌曾丟同學甩炮

韓女議員遇襲腦震盪　15歲兇嫌曾丟同學甩炮

賑災日本能登地震！　外交部：台灣民間再捐5.4億助重建

賑災日本能登地震！　外交部：台灣民間再捐5.4億助重建

北海道滑雪勝地住宿破百萬　歐美客喊不貴

北海道滑雪勝地住宿破百萬　歐美客喊不貴

日地勤不足殘酷原因曝！年薪比別人低100萬日幣　

日地勤不足殘酷原因曝！年薪比別人低100萬日幣　

關鍵字：

通緝犯逃亡日本爆炸案日韓要聞桐島聰

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

湖口爸帶女兒吃消夜遭砍傷

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

屏東殺妻案　重判無期徒刑定讞

快訊／7-11開出2張千萬發票！

E級暗黑張韶涵被抓了　生意太好被檢舉

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

超哥日料店「醋飯裝塑膠盆攪拌」　製作過程曝

LINE Pay首日衝破千元至1030　登興櫃股王

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

7成↑怨飛日機票「貴死」　他曝：考慮坐船

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面