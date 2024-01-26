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年前採買省荷包了！　賣場「420款商品買1送1、現金紅包免費拿」

▲▼愛買。（圖／業者提供）

▲量販店新春4大優惠開搶。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

年前大採買也要省一波！有量販店特意祭出「4大超殺優惠」，包括網羅超過400款商品直接買1送1，像是民生用品、零食乾貨等通通有，加碼還於APP發「現金紅包」，不限門檻就能使用，婆媽想省荷包就趁現在衝。

愛買於全門市祭出限時「4大超殺優惠」，首推「420款商品買1送1」，包括米、油、餅乾、泡麵、沖泡飲品、牙膏、沐浴乳、洗髮精、洗衣精等商品通通有；APP則發放「現金紅包」，只要於1月21日前註冊成會員，即日起開啟APP就能領到「採買金255元」，持採買金購買生鮮肉品、海鮮、火鍋餃、巧克力、成人奶粉、垃圾袋、燈泡、襪子、衛生棉及男性長褲等指定10類別商品，消費不限金額直接現折，即日起至2月15日限時開跑。

▲▼愛買。（圖／業者提供）

▲凡於1月21日前成為會員皆可於APP獲得現金採買金。

另於1月27日、1月28日、2月3日、2月4日、2月7日及2月8日還有「消費滿額打9折」好康，限定6天只要是會員於門市單筆消費滿2000元，即可享有9折優惠，折扣金以現金抵用券贈送，單筆最高回饋300元，期間每位會員限回饋3次。

還有超殺家電優惠，1月27日、1月28日、2月3日、2月4日只要購買電視、冰箱及洗衣機單筆滿5000元就送500元家電現金折價券，2月8日購買廚房及烹調小家電單筆滿2000元送250元家電現金折價券，還能搭配全館9折享雙重優惠，超級划算。

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯推日用品消費滿額優惠。（示意圖／記者林育綾攝）

除外，因應年終大掃除需求，全聯則特別於1月27日、1月28日、2月3日、2月4日、2月7日及2月8日祭出「全店日用品單筆滿1000元現折100元」優惠；而像是廚房清潔首推「魔術靈廚房清潔劑-橘油捷淨300ml」，至2月1日前可享買1送1，平均每瓶只要59.5元，清潔用具如「好神拖A700手壓式旋轉拖把組-雙用桶型」則每組特價839元，把握機會搶買。

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