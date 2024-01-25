速食店「9大品項買1送1」快收！　加碼吃烤雞、炸雞第2件下殺半價

▲速食店最新優惠券快收。（示意圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

快收下！人氣連鎖速食品牌「21PLUS、21風味館」最新「超殺優惠券」來了，一口氣網羅「9款人氣夯品買1送1」，還有炸雞第2件半價、烤雞指定時段下殺77折等好康，即日起限時開吃。

▲熟客券優惠一次看。（圖／翻攝官網）

21PLUS、21風味館最新「21熟客券」來了，一次搜集9款人氣品項下殺買1送1，包括「時蔬雞汁飯」「雪豆腐布丁」、「雞肉洋蔥圈」、「烤雞蓉玉米濃湯」、「雞汁甜玉米」、「冬瓜檸檬凍飲」、「蜂蜜綠茶」以及「買烤半雞送烤餅」、「買烤全雞送披薩」等。

加碼還有第2件半價等收，包括「香草烤雞腿+青花椒麻炸雞」、「21香草烤半雞」，以及周一、周三限定組合優惠有「21香草烤半雞79折」、「21香草烤雞腿·雙炸餐77折」，即日起只要於門市出示活動圖片即可享優惠，提醒優惠券發放至4月16日，可使用至4月26日，台大微風、togo門市則不適用此優惠。

▲漢堡王免費送堡還有2天。

另，漢堡王至1月26日前也祭出「免費送堡」超殺好康，期間只要於門市購買「安格斯系列套餐」任1套，指定套餐包括勁濃安格斯牛肉堡套餐／安格斯厚切牛肉堡套餐／花生安格斯牛肉堡套餐，套餐附餐為小份薯條與中杯可樂，就可免費多吃花生培根脆雞堡1顆，且活動可累贈，買愈多送愈多，官網則是選定指定套餐輸入優惠碼「BKBONUS」同享脆雞堡免費吃優惠，各店數量有限、售完為止，提醒兒童樂園、機場及科技廠內店不適用此活動。