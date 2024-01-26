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居酒屋「大樓門口拉客」爆暗黑內幕！日籍部落客示警：千萬別理

▲▼日本,居酒屋,街道。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣人超愛到日本旅遊，不過定居台灣的日本作家「日本人的歐吉桑」就提醒，若看見在大樓門口拉客的居酒屋員工，絕對不要去，他也透露背後的宰客手法，直言叫警察也沒用。對此，不少網友點頭直呼，「真的要小心」、「真的！超爛的，在上野跟過一次，有夠黑心，又貴又難吃」。

「日本人的歐吉桑」今在臉書提到，最近很多外國人開始到日本旅遊，他經常收到或看到關於日本居酒屋的糾紛，「有些日本居酒屋有自己的規則或默契，尤其是鬧區的居酒屋，在消費前務必小心。」

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他指出，大城市中，常能看見在大樓門口拉客的居酒屋員工，這種絕對不要去，他會裝成是負責好幾個居酒屋的窗口，接著問你要去的居酒屋店名，然後假裝打電話詢問，而答案清一色是客滿，這時他就會說，可以帶你去不需要預約且更好的居酒屋，「如果接受拉客的提議，跟他一起去他介紹的居酒屋，就完蛋了！你只會吃到CP值超級不好的料理，買單時對於不合理的價格跟條件，也只能接受，因為叫警察也沒有用，警察有『民事不介入』的原則。」

▲一些居酒屋的宰客手法。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

▲居酒屋的宰客手法。（圖／翻攝自臉書／日本人的歐吉桑）

歐吉桑直言，「我很熟悉他們惡劣的作法，根本在騙人！最好的對策就是不要理會，更不要去大樓樓下拉客介紹的居酒屋，至於在店面門口拉客的還可以......。」

對此，網友們紛紛回應，「長知識了！謝謝」、「早就有聽過，不過還是好扯」、「感謝分享」、「我也有經驗，一直以來都有檢查明細的習慣，結果給我看到在中間偷偷安插了莫名的『サービス料金』進去，跑去櫃檯問，竟說是平板使用費」、「嚇到吃手手」。

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