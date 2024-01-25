搶票回家過年！高鐵春節「再加開8班次」　1／27凌晨開賣

▲高鐵春節加開8班次。（圖／記者姜國輝攝）

記者陳致平／台北報導

農曆新年即將到來，因應返鄉疏運需求，高鐵自2月6日至2月15日間，將展開為期10天的春節疏運計畫，高鐵評估旅客訂位情況決定再加開8班次列車，讓民眾可以順利回家過年。

高鐵25日宣布，春節期間再加開8班次列車，包括南下5班和北上3班，以滿足旅客返鄉團圓及年節出遊的需求。新增班次的售票將於1月27日（周六）凌晨0時起開放，旅客可透過台灣高鐵的各種購票方式提前購買車票，包括使用「T-EX行動購票」App、網路訂票系統、高鐵合作的便利商店，或親自前往車站售票窗口及自動售票機。

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為了滿足春節返鄉旅客的需求，高鐵在2024年春節疏運期間總共加開461班次列車，其中南下班次為246班，北上班次為215班，共計提供1,875班次列車的旅運服務。首波春節車票已在9日凌晨開賣，開賣1小時內即完成58萬9千張訂位，訂票狀況相當踴躍。

▲高鐵加開車次時刻表。

為因應春節期間人潮增加，高鐵特別擴大自由座運能。在假期前的南下2月7日（周三）13~19時、2月8日（周四）小年夜8~17時、2月9日（周五）除夕9~15時，以及北上2月12日（周一）初三13~20時、2月13日（周二）初四和2月14日（周三）收假日8~20時，將行駛南港至台中之區間列車，並配置8節自由座車廂（13車及8~12車），供往返台中以北的旅客使用。

由於春節期間，疏運期間人潮眾多，高鐵呼籲自由座旅客在到達車站後，透過旅客資訊系統查詢車次自由座車廂配置資訊，配合站務員引導有序上車。

為避免人潮壅塞，高鐵將持續提供即時的「車站人潮資訊」，旅客可透過企業網站>關於高鐵>最新公告查詢。若某站啟動自由座人潮管制，將顯示黃燈或紅燈，分別表示預估等候時間超過30分鐘和60分鐘以上。當站點出現黃/紅燈時，旅客可透過手機上的「T-EX行動購票」App接收車站人潮管制資訊，以避開高峰時段，確保春節返鄉、出遊行程更加順暢。

▼高鐵提醒，春節疏運期間人流較多，旅客可透過網站查詢即時人潮資訊 。（資料照）