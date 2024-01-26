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回不去！7成↑台人怨飛日機票「貴死了」　他曝：認真考慮坐船

▲▼桃園機場,桃機,旅客,出國,搭機,登機報到。（圖／記者李姿慧攝）

▲疫情後，台人紛紛飛出國玩。（圖／記者李姿慧攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本是許多台人最喜歡的國家，疫情解封後，不少人已經去玩了好幾趟，但也發現機票價格越來越貴。旅日達人林氏璧日前就發起投票，「你覺得疫情後到日本的機票價錢，有比較恢復到疫情前的價錢了嗎？」其中超過半數人都投1選項，狂嘆「沒有，貴死了，疫情後就回不去了」。

林氏璧在粉專「日本自助旅遊中毒者」發起投票，「你覺得疫情後到日本的機票價錢有比較恢復到疫情前的價錢了嗎？」選項包括「有比較恢復了，且可以接近疫情前的價錢」、「有比較恢復了，但還是比疫情前貴」、「沒有，貴死了，疫情後就回不去了」、「什麼是日本？沒去過」、「什麼是機票？我都坐船去」。

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截至26日上午11點30為止，約有3300人投票，其中「什麼是日本？沒去過」、「什麼是機票？我都坐船去」都沒有人投，皆為0%；「有比較恢復了，且可以接近疫情前的價錢」佔1%；「有比較恢復了，但還是比疫情前貴」佔26%；「沒有，貴死了，疫情後就回不去了」佔73%為最多

貼文引發討論，「有認真考慮要坐船去了，某些郵輪行程好像還不錯」、「記得以前關西櫻花廉航大概1萬-1.2萬（在連續假期後），今年買到1.5萬多」、「航空公司各式特價清票回不去了」、「去年10月九州5700、6月大阪6600；今年5月大阪1萬、9月北海道9000，今年超難找到便宜的！」「我追蹤的滑雪社團，已經有好多人把滑雪活動從日本移到歐洲了。」

Bic Camera,20231110,活動資訊（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年9月30日，到日本BIC CAMERA，出示優惠碼券能享有指定優惠，旅客可以先存在手機裡，結帳時出示即可。該優惠券限免稅結帳時使用，請務必注意相關規定。（圖／BIC CAMERA提供）

▲▼202312活動,Salonia,效期20240331止。（圖／Bic Camera提供）

▲至2024年3月31日止，購買SALONIA指定美容家電商品，亦可使用此張優惠券，也可與免稅優惠券一起使用。（圖／Bic Camera提供）

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