33樓往下衝！女子遇火災僅抓「3貓1狗」逃生　負重15公斤狂奔

記者廖翊慈／綜合報導

福建一名女子22日在家收到物業人員通知，稱樓下著火了，令她匆忙「打包」四隻毛孩，從33樓直奔下樓。她表示，平時走兩步就喊累，今天身上背著3隻共15公斤的貓，還牽著39公斤的狗，不知哪來的力氣。所幸，火災並無造成任何人傷亡。

▲女子迅速「打包」毛孩們。（圖／翻攝自微博）

據《和訊新聞》報導，1月22日，福建一名女子在家中接獲物業緊急通知，樓下突然發生火災。面對突如其來的災難，她沒有絲毫猶豫，迅速採取行動，將家中的三隻貓咪和一隻重達39公斤的狗狗安全轉移至樓下。

▲女子收到通知後，迅速找出寵物外出用的包包及牽繩。（圖／翻攝自微博）

影片中，身穿睡衣的女子開門收到消息後，轉身急忙找出貓咪的外出包，以及狗狗的牽繩，也不見她收拾其他必備物品，或是財物等等。迅速將貓咪們裝入袋中，帶著「3貓1狗」下樓避難。

女子表示，「我平時擰一個毛巾都擰不乾，走兩步都喊累的人，今天居然背了近15公斤的貓，還簽了一隻39公斤的狗，從33樓走到1樓，我也不知道我當時哪來那麼大的勁。」

▲▼女子僅抓「3貓1狗」逃生。（圖／翻攝自微博）

她也呼籲大家，出門前家中的電器切記要斷電。相關影片引起網友熱議，不少人笑稱，她的腎上腺素發揮了極大的作用力。