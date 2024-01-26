伊朗醫院陷火海　「烈焰竄出大樓」狂燃畫面曝光　　

▲火勢延燒多個樓層。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合外電報導

伊朗首都德黑蘭一間醫院25日晚間發生大火，熊熊烈焰從窗戶竄出大樓，延燒多個樓層，火勢灰燼從醫院正面落下，煙霧瀰漫。所幸這場火災並未造成人員傷亡，起火原因正在調查中。

綜合路透、太陽報等報導，伊朗的甘地醫院（Gandhi Hospital）25日當地晚間7時發生火災，火勢蔓延12層至16層，院方緊急進行疏散，把病患轉移至其他地方。多個消防站的消防人員獲報後出動救火，醫院周邊道路進行交通管制，多輛救護車也來到現場。

▲消防人員獲報後出動救火。（圖／CFP）

現場畫面顯示，醫院建築物在黑夜中熊熊燃燒，烈焰竄出大樓外部，濃煙不斷冒出，火勢灰燼從醫院正面落下。有目擊者宣稱，起火點在廚房區域，接著才蔓延至其他地方，但此說法尚未得到官方證實。

所幸這場大火隨後受到控制，且沒有造成病患、工作人員傷亡。德黑蘭消防局發言人馬萊基（Jalal Maleki）表示，火災原因正在調查中。

▼醫院建築物外部被大火燒黑。（圖／CFP）