頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

▲大陸媒體人王志安言論引發外界議論。（圖／翻攝自臉書／STR Network - 薩泰爾娛樂）

圖、文／CTWANT

前大陸《央視》調查記者王志安日前上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》，期間提到台灣選舉就是一場秀，甚至諷把殘疾人推上去煽情，引發各界撻伐。他昨（25日）突喊，「感覺自己命懸一線，快要頂不住了，誰能幫我聯繫一下習近平。」

王志安在社群平台X發文，「感覺自己命懸一線，快要頂不住了。被中共驅逐，被中華民國邊控，還被日本政府舉報，還要預防性到美國那裡舉報，沒有出路了。誰能幫我聯繫一下習近平，不行的話我回國自首，感覺回去和任志強一起蹲上18年大牢，最壞也就這樣了。」

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回顧王志安23日在X發文，「如果因為我這個發言無法再去台灣，我接受，但我會鄙視台灣的政客，不過也關係，我很快就加入日本籍了，這之後我看民進黨還敢不讓我入關？如果有難度我再加入美籍，我看哪個不識相的執政黨敢不讓美國人入境台灣？」

對此，內政部移民署24日表示，王志安是以旅居海外中國大陸人士身分，向移民署申請觀光事由的一年多次入出境證，並持證來台。

移民署指出，依規定，中國大陸人士來台，須依來台目的申請相符的事由，來台不得從事與許可目的不符的活動。王志安經許可來台觀光期間，應邀參加節目發表言論，已違反相關規定，移民署依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定，廢止其入境許可，並管制5年不予許可來台觀光。

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