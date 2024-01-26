線上安太歲、點光明燈　2大熱門宮廟點燈開運免出門

▲新的一年，許多人會到寺廟點盞光明燈，祈求平安順遂。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

龍年將至，民眾會到寺廟點光明燈、安太歲，祈求新的一年趨吉避凶，人氣廟宇更是出現板凳排隊、卡位景象，但不想人擠人或是沒空跑廟裡一趟的人，透過線上平台點燈也很方便，像是3大電商與鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮合作，讓信眾省時便利隨時隨地祈福好運。

農曆春節倒數，網購祈福商機湧現，東森購物網ETmall今年攜手鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮兩大宮廟，不管是安太歲、點光明燈，24小時不打烊，在家動動手指即可點燈開運保佑流年平安，鹿港天后宮還有文昌燈、安拜斗、月老姻緣簿等燈種及各種組合可挑選，點燈再送結緣品外，信眾之後可憑點燈通知函的序號到現場察看安奉的燈位，大甲鎮瀾宮則是祭出小資組、超值組及豪華組供選擇，預估今年線上點燈活動熱潮將成長5成5。

線上點燈買氣漸熱，momo購物網觀察近一週銷售年增達雙位數成長，其中以又逢凶化吉的「太歲燈」與祈求平安順遂的「光明燈」最熱銷，仍為今年最熱門兩大燈別，佔整體點燈銷售佔比約7成；許多上班族及生意人的求財需求，也帶動「補財庫法會」線上下單熱絡，像是今年首度上線的「鹿港天后宮」天公生補財庫法會即備受青睞。

今年momo集結鹿港天后宮、大甲鎮瀾宮、高雄桂林聖母宮等宮廟，以及知名命理老師新年法會，打造線上點燈服務，預估於春節前一週將再迎一波線上點燈高峰，即日起至2月2日再推「九運吉祥龍年」開運秘笈活動，萬件開運商品優惠3折起。

PChome 24h購物也推出「開運點燈」專區，提供大甲區鎮瀾宮甲辰年光明燈、鹿港天后宮光明燈等點燈服務，只要「網路下單、收到兌換序號、指定連結填寫資料、廟方點燈寄出通知」簡單四步驟，即可點亮一年的內心光明、智慧如光，凡線上點燈即可抽888P幣，免出門、免排隊線上一次搞定。