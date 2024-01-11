有呷有保庇！大甲鎮瀾宮媽祖加持好菜「協發行泡菜・發福禮盒」新春福氣登場

圖、文／協發行提供

新春好「菜」頭，有呷有保庇！知名網購泡菜品牌「協發行泡菜」與大甲鎮瀾宮攜手，推出福氣滿滿「神級天菜・發福禮盒」春節禮盒。透過美味如神助的協發行泡菜來傳遞對收禮人的心意與祝福，在大甲媽祖的加持下，越吃越幸運、福氣滿相隨！即日起協發行泡菜官網及各大電商平台福氣開賣。

首次聯名的「神級天菜・發福禮盒」以正紅色搭配帶有大甲媽祖人像插圖的精緻的燙金，更增添新年的喜氣及華麗感。內容品項也相當豐富，共有三款規格，可以任意搭配協發行的多款涮嘴泡菜；禮盒內還附有兩雙「有如神箸・好運筷」，寓意新的一年，好事成雙、事事有如神助，無論是年節送禮或是自用都非常適合。





不僅是「神級天菜・發福禮盒」帶有大甲媽祖的好運加持，協發行泡菜的六款人氣泡菜及明星皮蛋拌醬，更是與大甲媽祖攜手推出新春期間包裝，打造最應景的春節限定小菜。像是象徵財富滿貫的「一桶金・黃金泡菜」，與帶有年節好彩頭的兩款蘿蔔小菜「金保佑・蘿大柚」及「好彩頭・辣蔡頭」，寓意保佑好運，越吃越有福氣！





「神級天菜・發福禮盒」即日起於協發行泡菜官網及各大電商平台販售，早鳥預購期間即日起至2024年1月21日，再享68折起的優惠，最低每組禮盒799元起。新年送禮不必再煩惱，送上福氣滿滿的大甲媽祖加持「天菜」就對了！

協發行泡菜x鎮瀾宮聯名「神級天菜・發福禮盒」三款規格資訊：

・新春發福禮盒 經典2入組(650gx2瓶)：早鳥優惠價$799免運。

可由6款經典泡菜，任選2瓶。

・新春發福禮盒 澎派4入組(420gx4瓶)：早鳥優惠價$1,188免運。

可由14款百搭泡菜，任選4瓶。

・新春發福禮盒 明星4入組(350gx4瓶)：早鳥優惠價$1,088免運。



協發行泡菜明星款式齊聚，包含催淚皮蛋辣椒、黃金泡菜、韓式泡菜、黃金海帶絲。

早鳥預購優惠即日起至2024年1月21日止。