　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

有呷有保庇！大甲鎮瀾宮媽祖加持好菜「協發行泡菜・發福禮盒」新春福氣登場

圖、文／協發行提供

新春好「菜」頭，有呷有保庇！知名網購泡菜品牌「協發行泡菜」與大甲鎮瀾宮攜手，推出福氣滿滿「神級天菜・發福禮盒」春節禮盒。透過美味如神助的協發行泡菜來傳遞對收禮人的心意與祝福，在大甲媽祖的加持下，越吃越幸運、福氣滿相隨！即日起協發行泡菜官網及各大電商平台福氣開賣。

▲▼ 大甲鎮瀾宮,媽祖,協發行泡菜,新春。（圖／協發行提供）

首次聯名的「神級天菜・發福禮盒」以正紅色搭配帶有大甲媽祖人像插圖的精緻的燙金，更增添新年的喜氣及華麗感。內容品項也相當豐富，共有三款規格，可以任意搭配協發行的多款涮嘴泡菜；禮盒內還附有兩雙「有如神箸・好運筷」，寓意新的一年，好事成雙、事事有如神助，無論是年節送禮或是自用都非常適合。

▲▼ 大甲鎮瀾宮,媽祖,協發行泡菜,新春。（圖／協發行提供）

不僅是「神級天菜・發福禮盒」帶有大甲媽祖的好運加持，協發行泡菜的六款人氣泡菜及明星皮蛋拌醬，更是與大甲媽祖攜手推出新春期間包裝，打造最應景的春節限定小菜。像是象徵財富滿貫的「一桶金・黃金泡菜」，與帶有年節好彩頭的兩款蘿蔔小菜「金保佑・蘿大柚」及「好彩頭・辣蔡頭」，寓意保佑好運，越吃越有福氣！

▲▼ 大甲鎮瀾宮,媽祖,協發行泡菜,新春。（圖／協發行提供）

「神級天菜・發福禮盒」即日起於協發行泡菜官網及各大電商平台販售，早鳥預購期間即日起至2024年1月21日，再享68折起的優惠，最低每組禮盒799元起。新年送禮不必再煩惱，送上福氣滿滿的大甲媽祖加持「天菜」就對了！

▲▼ 大甲鎮瀾宮,媽祖,協發行泡菜,新春。（圖／協發行提供）

協發行泡菜x鎮瀾宮聯名「神級天菜・發福禮盒」三款規格資訊：
・新春發福禮盒 經典2入組(650gx2瓶)：早鳥優惠價$799免運。
可由6款經典泡菜，任選2瓶。
・新春發福禮盒 澎派4入組(420gx4瓶)：早鳥優惠價$1,188免運。
可由14款百搭泡菜，任選4瓶。
・新春發福禮盒 明星4入組(350gx4瓶)：早鳥優惠價$1,088免運。

協發行泡菜明星款式齊聚，包含催淚皮蛋辣椒、黃金泡菜、韓式泡菜、黃金海帶絲。
早鳥預購優惠即日起至2024年1月21日止。

ET快訊
阿部瑪利亞疑「不知情成小三」！校花模特兒哭訴：為何這樣對我
馮語婷「真實身分謎團」懶人包！　各方說法、人物關係一次搞懂
全裸無頭女屍「血被抽乾」　美13年懸案死者身分揭曉
公布十大「賴皮量表」！　侯辦：賴清德危險指數100分
網議陳水扁選前發「台灣的選擇」　他：1／13本來就是台灣人的
台中女活活被夾死！　鄰居：夾1hr才發現

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

有呷有保庇！大甲鎮瀾宮媽祖加持好菜「協發行泡菜・發福禮盒」新春福氣登場

KAKAO FRIENDS鍋具「0元換購」！超萌鍋鏟、烹飪計時器全套收藏

日本匠人精神化身最吸睛春節禮盒！想收藏囤貨「月桂冠清酒、梅酒」超高CP值入手

超商超狂新年便當來了！每份爽吃「5顆鮑魚+秘製東坡肉」　限量開賣

今天就買！超商現烤大熱狗「買1送1」爽吃　特大杯美式下殺30元

【廣編】中保科登上2024 CES國際舞台秀創新 已全面布局Matter與國際大廠無縫接軌

熱可可尬整支哈根達斯草莓雪糕！　超商最新「3款草莓飲品」開喝了

【廣編】布丁排行榜掀討論　近8成網友唯一指名「他」

【廣編】龍年禮盒、進口伴手禮　Mia C’bon龍舞新春聚好禮

【廣編】加倍佳好運發新年分享盒7-11全台限量販售　加贈造型伸縮證件套

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

吃宵夜自撞...駕駛斷氣前呼救 民眾：多人經過查看但沒協助

不是分身！周杰倫突襲國小音樂課　合唱《聽媽媽的話》老師激動爆哭

氣爆少年喊「不該把我救出」　媽聽完崩潰：願兒走出低潮

周杰倫遇「2歌迷都點蔡依林」 「你們哪裡的粉絲」還是唱了XD

「表特聖女」張圈怒控好姐妹偷吃老公！　小三爆是「始祖網模TOMO」露骨對話曝光

有呷有保庇！大甲鎮瀾宮媽祖加持好菜「協發行泡菜・發福禮盒」新春福氣登場

KAKAO FRIENDS鍋具「0元換購」！超萌鍋鏟、烹飪計時器全套收藏

日本匠人精神化身最吸睛春節禮盒！想收藏囤貨「月桂冠清酒、梅酒」超高CP值入手

超商超狂新年便當來了！每份爽吃「5顆鮑魚+秘製東坡肉」　限量開賣

今天就買！超商現烤大熱狗「買1送1」爽吃　特大杯美式下殺30元

【廣編】中保科登上2024 CES國際舞台秀創新 已全面布局Matter與國際大廠無縫接軌

熱可可尬整支哈根達斯草莓雪糕！　超商最新「3款草莓飲品」開喝了

【廣編】布丁排行榜掀討論　近8成網友唯一指名「他」

【廣編】龍年禮盒、進口伴手禮　Mia C’bon龍舞新春聚好禮

【廣編】加倍佳好運發新年分享盒7-11全台限量販售　加贈造型伸縮證件套

Global Mall去年營收年增20％　今年目標拚成長1成

公衛文庭訊遭中斷錄音16分鐘　前檢察官點問題嘆：必須推司法改革

站牌遇見浪貓「喵叫衝過來撒嬌」　她想一整夜…奔回原地打包收編

快訊／新北土城烤鴨店火警！客人騎車撞倒瓦斯桶釀禍　2員工燒傷

女遭機械車位夾死「1小時才發現」　高大成：5到10分鐘就致命！

網美挺5月孕肚徵婚：有車有房「月薪8.7萬↑」！真相曝…下場慘了

愛爾麗醫療集團熱心公益　捐贈救護車提升緊急救護能量護「嘉」人

三重休旅車突衝破圍籬！撞上怪手車頭全毀　駕駛：我恍神

姊夫變丈夫！參加姊姊婚禮3人合照曝光　21歲女：我們情投意合

1周3次壞壞！老公手機「約砲天蠍女」　孕妻崩潰：怎麼辦

美國嫌犯緩刑不成要坐牢　庭上「飛撲」痛毆法官！

消費熱門新聞

肯德基連續15天「買1送1」！

超商現烤熱狗買1送1、咖啡飲品組合價1688元

美式賣場資深會員才懂！看到必囤

麥當勞宣布「加薪開缺」了！

日本神器衣物一噴　不留味道超級神

美廉社「哈根達斯」下殺38折！

速食店「加1元多3件」爽嗑14天！

超商超狂新年便當爽吃「5顆鮑魚+秘製東坡肉」

摩斯X航海王主題店亮相！拍貼機免費玩

7-11新春福袋53款式、開賣時間快看

美國No.1「超夯磷蝦油」　限時優惠賣場現搶購潮

怎麼捨得送人！月桂冠限量新春禮盒「潮萌」開賣

布丁排行榜掀討論　近8成網友唯一指名「他」

超商最新「3款草莓飲品」開喝了

更多熱門

相關新聞

2024龍年限定美妝盤點！THREE潔膚油

2024龍年限定美妝盤點！THREE潔膚油

近幾年來，越來越多美妝品牌開始看重農曆新年的喜氣歡樂氛圍，紛紛推出獨特設計的新春限定包裝或限量商品、禮盒，隨著2024即將到來，已有品牌搶先釋出龍年限定美妝，有的為經典人氣商品換上大紅新衣，氣派又華麗，甚至加入精緻龍型圖騰設計，實用又有高顏值，讓人一看就想收藏，快來看看有沒有你的愛。

BBC曝「台灣信徒」被夾在兩岸政治之間

BBC曝「台灣信徒」被夾在兩岸政治之間

2024龍年限定美妝盤點！THREE潔膚油

2024龍年限定美妝盤點！THREE潔膚油

6銀行推宗教卡！兆豐關公卡男性佔7成　廟內單筆均消4500元

6銀行推宗教卡！兆豐關公卡男性佔7成　廟內單筆均消4500元

「北庭天妃」媽祖參香8天全台走透透 廖慶富：兩岸媽祖同行結下良緣

「北庭天妃」媽祖參香8天全台走透透 廖慶富：兩岸媽祖同行結下良緣

關鍵字：

大甲鎮瀾宮媽祖協發行泡菜新春

讀者迴響

熱門新聞

鳳梨公開馮語婷真身「是男的」1.4萬人吃瓜

賴清德私生子疑雲　媒體人：他必須出手

4生肖2024年衰爆　諸事不順跌入人生低谷

封面女郎當街友8年「掉牙翻垃圾」

三重警相驗...雙親見兒遺體泣不成聲

連千毅入獄「長瀨昆妮近況曝光」

政府發錢了　6項社福津貼提前入帳

被爆「是男的」　馮語婷邀女網紅摸大腿驗真身

5歲女童遭曬衣桿刺穿頸部　流滿地血身亡

27歲警死前死前控長官智障　督察長：查明真相給交代

過年後有大事！　4生肖、4星座小心

快訊／堂本剛宣布結婚！

鳳梨爆馮語婷是男的　陳沂：該叫大哥

即／台中女頸部遭機械車位夾住　無生命跡象送醫

趙正平證實要結婚了！娶小21歲空姐女友

更多

最夯影音

更多
警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸

警察來訪！熱情柴犬坐一旁　不顧他忙值勤用頭狂蹭討摸
洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

洪門年終聚餐　108露肩高衩禮服妹成亮點！站兩排迎客畫面曝

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

27歲警兄嫂忍悲赴殯儀館　11日相驗！父母澎湖趕來

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

女醫師揭露醫生薪水　網友：以為都領40幾萬

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

探訪封山7年的慕谷慕魚！　穿梭峽谷瀑布間「太震撼」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面