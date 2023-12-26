抗通膨奇招？農曆年前補財庫人數暴增　4生肖快「蓋運」躲災厄

▲不少民眾會在農曆年前安太歲、祭改祈求趨吉避凶。（示意圖／記者謝婷婷攝）



記者隋昊志／綜合報導

2023年開始倒數，農曆新年的腳步也越來越近，不少人會在年前安個太歲或祭改，祈求新的一年可以趨吉避凶，台北霞海城隍廟第七代子孫的486先生指出，隨著物價有感上漲，許多人覺得自己的薪水追不上通膨，到廟裡補財庫的人比起去年已經增加1.2倍，年前可能還會有另一波補財庫高峰。

486先生觀察，2023年至今到廟裡做補財庫的人數比起去年成長了約1.2倍，按照傳統習俗，年前可能還會有另一波高峰。許多人對於祭改、補財庫等民俗儀式都好奇是否有用，486先生表示，這就像是各行各業都會有自己的禁忌般，傳統習俗能給人帶來平靜、安心感，只要心情穩了，做事就會更積極，也就更容易會有好的表現，像是無形之中對自己催眠一樣。

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486先生指出，一般來說會做補財庫的，大多是做生意、跑業務的人，或者是家中經濟支柱，如果是家庭主夫、主婦就不需要特地做，雙薪家庭的話則是夫妻倆都能做。補財庫其實已經包含祭改，不需要重複做，根據2024年春運圖建議，生肖屬鼠、虎、蛇、豬的人，可以做「蓋運」，將自身的壞運遮蓋掉，到年底再「開運」；屬龍、狗的民眾，則建議可以安太歲。

486先生說明，祭改補運為祈求來年趨吉避凶、消災解厄，任何生肖的人都可以做，祭改完後，象徵長生的麵線、「福圓」龍眼乾記得要吃掉補運，平安符則是可以放在房間、車內或皮夾裡。現代人因工作繁忙，無法親自前往宮廟處理，也可考慮透過網路代收送服務。