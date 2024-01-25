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牆上有血手印！緬甸工人遭仲介殺害魂斷曼谷　分屍6大塊藏冰箱

▲▼殺人,謀殺,命案。（圖／CFP）

▲阿薩基遭人殺害分屍，全身被肢解成6大塊，包括頭部、兩條腿、肩膀以下的雙臂等部位。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷1月發生恐怖分屍案，一名35歲緬甸籍勞工遭印度仲介殺害分屍，全身被肢解成6大塊塞進冰箱內，數日後才被發現，浴室牆上到處都是血跡、血手印。警方已公布2名嫌疑人的名字，但2人均已逃到印度清奈（Chennai）。

綜合Khaosod English、Thaiger等報導，案發地點就在曼谷一棟商業樓，這裡是23歲仲介桑達維拉（Sundaravel Pragadeesh Kumar）租來給等待工作的緬甸人居住之處，由於緬甸情勢不穩，來自緬甸的6人團隊想要在泰國工作，因此與桑達維拉聯繫上。

18日這天，這6人住進這棟大樓，桑達維拉19日接走5人，把35歲死者阿薩基（A Sai Kyi）獨自留在房內。到了19日晚間，5名緬甸工人返回房間拿東西，但發現無法開門，且無法聯繫上阿薩基以及另名27歲仲介古納蘭（Gunalan Deivasigamani），因此打給大樓業主處理。然而就在一行人進入之後，發現恐怖血腥場景。

▲▼ 。（圖／翻攝自Khaosod English）

▲阿薩基（圖右）遭人殺害分屍，桑達維拉（中）、古納蘭（左）涉案。（圖／翻攝自Khaosod English）

阿薩基遭人殺害分屍，全身被肢解成6大塊，包括頭部、兩條腿、肩膀以下的雙臂等部位，還有部分器官被裝進袋子內，浴室牆壁上到處都是血跡與血手印。警方在現場找到電鋸等工具，推斷嫌犯使用電鋸分屍，並把屍塊藏入冰箱。

警方事後調閱監視器、詢問目擊證人後發現，2名印度仲介涉案，除了一起前往商場購買冰箱，並在19日下午進入案發大樓，後來逃到印度清奈。針對此案，泰國警方表示，已與印度方面進行協調接觸。至於嫌犯殺人動機是否與人口販賣有關，警方稱需要更多證據。

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