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辣妹醉倒天橋痛醒崩潰！撿屍男求「再一下下就好」　判囚再賠百萬

▲▼示意圖,社會,暴力,家暴,成人,性侵,女孩,手,床,絕望,悲,猥褻,傷害,流血,叔叔,私慾,崩潰。（示意圖／123RF）

▲女子酒醉倒在天橋上，遭路過男子性侵得逞。（示意圖，非本案當事人／123RF，下同）

記者黃資真／台北報導

一名女子小芬（化名）2021年間到夜店狂歡，結束後因酒醉加上施用毒品，意識不清倒在台北市信義區某天橋樓梯間，遭路過的簡姓男子帶往陰暗處硬上，期間小芬痛到醒來，不斷反抗，簡男卻求「再一下下就好」，性侵得逞，遭依乘機性交罪處4年6月。小芬另提民事求償，台北地院考量簡男堅不認罪，判賠100萬元。

判決指出，2021年1月3日凌晨3時許，簡男在天橋上發現酒醉倒在階梯上的小芬，竟心生歹念，來回上下天橋數次觀察周邊動靜後，將小芬帶到隱蔽處，並拉到自己大腿上指侵得逞。

過程中小芬痛到驚醒，以手推、腳踹的方式試圖掙脫，但簡男仍不作罷，竟稱「一下下就好，再一下下就好」，之後小芬終於用盡力氣掙脫，衣衫不整爬至天橋樓梯處呼救，簡男見狀才逃離現場，台北市信義分局警方獲報到場將小芬送醫驗傷，並調閱附近監視器畫面，循線逮到簡男。

審理時簡男否認犯罪，強調當下他在小芬附近目擊可疑男子在她附近徘徊，等到男子離去後，他才上前按摩脖子幫忙醒酒，小芬卻要他滾，之後才看到她衣不蔽體出現，哭喊有人要強姦她，在天橋樓梯上下3次是因為怕她被人撿屍；小芬身上會有他的DNA，可能是因為他有抽菸咳嗽，小芬在地上打滾才沾到的。

▲▼示意圖,性侵,焦慮,女,情感,生活,寂寞,獨,鬱悶,亞洲,黑色,濫用,犯罪,恐懼,侵略（圖／123RF）

法官認為，驗傷診斷書中是從小芬下體驗出簡男的DNA，不論簡男是按摩脖子或是咳嗽，皆不可能將DNA沾上對方的陰部，且小芬歷次供述具體明確且大抵一致，並無顯然矛盾而不可採信之處，因此依乘機性交罪判處簡男4年6月，全案上訴二審審理中。

小芬另提民事訴訟，主張在性侵事件發生後，她陷入自我否定意識、絕望等憂鬱情緒，所受身心傷害程度極為嚴重，求償140萬元精神慰撫金；而簡男仍維持前開說法，堅持否認性侵，請求駁回。

法官認為，雙方互不認識，簡男卻利用小芬意識不清，無法抗拒的狀態，在公眾往來的天橋性侵對方，使她患有慢性創傷症候群，其為繼續活著而不願回憶，亦不敢面對，僅讓事件空白，且醫院診斷書指出，小芬確實在事後患有物質或已知生理狀況引起之其他精神病症、非特定之情緒障礙症，迄今仍受有無法回復之心理嚴重創傷，考量簡男在刑事、民事事件均矢口否認犯行，且未試圖彌補、重建平等之性別關係，判賠100萬元為適當。可上訴。

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