台灣綜合格鬥再創佳績　應曉薇任亞奧會董事：全力以赴

▲應曉薇正式接任亞奧會亞洲綜合格鬥總會董事會董事，兼負管理東亞地區綜合格鬥事務。（圖／應曉薇提供）

生活中心／台北報導

台灣格鬥運動再次發光，台北市議員應曉薇正式接任亞奧會亞洲綜合格鬥總會董事會董事，兼負管理東亞地區綜合格鬥事務，她表示，「感謝肯定，深知此職務任重道遠將全力以赴。」另外他也預告，格鬥運動盛事WOTD-ETD11將於週日（28日）在紅館熱血開戰！

長年為MMA綜合格鬥運動在國內外推廣奔波到2023年成功為亞錦賽成立台灣國家隊，並於曼谷拿下綜合格鬥亞錦賽台灣首面金牌，共獲1金1銀4銅的推手台北市議員應曉薇，以其多年來為MMA綜合格鬥運動的付出，日前正式接任亞奧會亞洲綜合格鬥總會董事會董事，並且將兼負管理東亞地區綜合格鬥事務。

▲格鬥運動盛事WOTD-ETD11將於週日（28日）在紅館熱血開戰。（圖／應曉薇提供）

應曉薇說：「感謝亞奧會亞洲綜合格鬥總會的肯定，深知此職務任重道遠將全力以赴。」同時也為台灣選手喝采，因為此訊息於官網上的發佈意味著台灣的MMA綜合格鬥運動發展，將因此獲得亞奧會更多的協助，應曉薇與全體夥伴的耕耘得到亞奧會45個國家或地區奧委會的認同和支持，「這是歷經七年的不斷努力，台灣綜合格鬥終於在亞洲站穩屹立不搖的地位。」

應曉薇表示，「格鬥選手想在格鬥舞台放光，乃至為國爭光，最禁不起的就是與歲月拔河，因此自己與格鬥夥伴的努力腳步不會停止，栽培年輕選手，重用擂台經驗豐富的選手會雙管齊下，有信心能讓綜合格鬥在未來的國際比賽保持優秀成績。」且同時也呼籲體育署需要重視綜合格鬥在國際的爆發力，面對各個國家尤其亞洲地區爭取辦理各大型賽事，面對近年來最偉大的運動之一MMA綜合格鬥已是擋不住的體育風潮，期盼台灣也要提早佈局，才能繼續站穩台灣綜合格鬥在國際的地位。

本週應曉薇與格鬥團隊將帶領格鬥選手繼續發光，WOTD-ETD11，週日（28日）於紅館熱血開戰！對於由綜合格鬥協會與武界體育攜手舉辦的WOTD系列賽事，應曉薇表示自2017年登場以來，已陸續挖掘「影子」吳仲凱、青柳克明、李育昇等知名悍將，也不斷邀請來自香港、菲律賓、美國、馬來西亞等各國高手來台參賽，刺激國內格鬥選手實力不斷成長，28日海陸悍將胡傑善將對決「暴風」青柳克明，台灣綜合格鬥幕後推手應曉薇說「自己對綜合格鬥充滿熱血，就像李小龍天天上身，非常開心看到年輕人對於格鬥運動的持續關注。」