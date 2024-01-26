　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台灣綜合格鬥再創佳績　應曉薇任亞奧會董事：全力以赴

▲▼ 。（圖／應曉薇提供）

▲應曉薇正式接任亞奧會亞洲綜合格鬥總會董事會董事，兼負管理東亞地區綜合格鬥事務。（圖／應曉薇提供）

生活中心／台北報導

台灣格鬥運動再次發光，台北市議員應曉薇正式接任亞奧會亞洲綜合格鬥總會董事會董事，兼負管理東亞地區綜合格鬥事務，她表示，「感謝肯定，深知此職務任重道遠將全力以赴。」另外他也預告，格鬥運動盛事WOTD-ETD11將於週日（28日）在紅館熱血開戰！

長年為MMA綜合格鬥運動在國內外推廣奔波到2023年成功為亞錦賽成立台灣國家隊，並於曼谷拿下綜合格鬥亞錦賽台灣首面金牌，共獲1金1銀4銅的推手台北市議員應曉薇，以其多年來為MMA綜合格鬥運動的付出，日前正式接任亞奧會亞洲綜合格鬥總會董事會董事，並且將兼負管理東亞地區綜合格鬥事務。

▲▼ 。（圖／應曉薇提供）

▲格鬥運動盛事WOTD-ETD11將於週日（28日）在紅館熱血開戰。（圖／應曉薇提供）

應曉薇說：「感謝亞奧會亞洲綜合格鬥總會的肯定，深知此職務任重道遠將全力以赴。」同時也為台灣選手喝采，因為此訊息於官網上的發佈意味著台灣的MMA綜合格鬥運動發展，將因此獲得亞奧會更多的協助，應曉薇與全體夥伴的耕耘得到亞奧會45個國家或地區奧委會的認同和支持，「這是歷經七年的不斷努力，台灣綜合格鬥終於在亞洲站穩屹立不搖的地位。」

應曉薇表示，「格鬥選手想在格鬥舞台放光，乃至為國爭光，最禁不起的就是與歲月拔河，因此自己與格鬥夥伴的努力腳步不會停止，栽培年輕選手，重用擂台經驗豐富的選手會雙管齊下，有信心能讓綜合格鬥在未來的國際比賽保持優秀成績。」且同時也呼籲體育署需要重視綜合格鬥在國際的爆發力，面對各個國家尤其亞洲地區爭取辦理各大型賽事，面對近年來最偉大的運動之一MMA綜合格鬥已是擋不住的體育風潮，期盼台灣也要提早佈局，才能繼續站穩台灣綜合格鬥在國際的地位。

本週應曉薇與格鬥團隊將帶領格鬥選手繼續發光，WOTD-ETD11，週日（28日）於紅館熱血開戰！對於由綜合格鬥協會與武界體育攜手舉辦的WOTD系列賽事，應曉薇表示自2017年登場以來，已陸續挖掘「影子」吳仲凱、青柳克明、李育昇等知名悍將，也不斷邀請來自香港、菲律賓、美國、馬來西亞等各國高手來台參賽，刺激國內格鬥選手實力不斷成長，28日海陸悍將胡傑善將對決「暴風」青柳克明，台灣綜合格鬥幕後推手應曉薇說「自己對綜合格鬥充滿熱血，就像李小龍天天上身，非常開心看到年輕人對於格鬥運動的持續關注。」

ET快訊
快訊／歹徒縱火砍傷經理　郵局慘況曝光
LIVE／柯文哲軍令！跑票開除黨籍　誰摔死李新？盛竹如有罪定
快訊／火燒郵局！　歹徒持開山刀搶劫砍經理
快訊／來台灣找朋友　男陳屍北車旁旅館
人妻當街遭性侵、拔毛慘死！　老公愣：不知道在做什麼
尾牙沒揪選將　柯文哲：一頓飯沒吃沒那麼嚴重
和周玉蔻吵起來了！　游錫堃罕見動怒連20罵
新竹爸帶女兒吃消夜「被圍砍骨頭露出」！　女驚喊：砍錯人了
快訊／謝淑薇逆轉奪澳網混雙冠軍！　生涯第7座大滿貫金盃到手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

護理師缺口逾1.6萬人　專校聯盟建議：擴大五專護理科招生名額

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

回不去！7成↑台人怨飛日機票「貴死了」　他曝：認真考慮坐船

被當公廁又丟滿垃圾！郭怡美書店沉痛發千字文：只是需要被尊重

「攝影沒文化？」文化幣禁買拍立得　青年爆反彈：要發就大方一點

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖：仇恨的起點

親戚12個孩子「紅包要噴1萬4」　裸辭妹崩潰：活著不容易了

台灣綜合格鬥再創佳績　應曉薇任亞奧會董事：全力以赴

都沒收到尾牙通知！偷看訊息才知「辦在3天後」她驚：我變獎金隱形人

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

護理師缺口逾1.6萬人　專校聯盟建議：擴大五專護理科招生名額

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

回不去！7成↑台人怨飛日機票「貴死了」　他曝：認真考慮坐船

被當公廁又丟滿垃圾！郭怡美書店沉痛發千字文：只是需要被尊重

「攝影沒文化？」文化幣禁買拍立得　青年爆反彈：要發就大方一點

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖：仇恨的起點

親戚12個孩子「紅包要噴1萬4」　裸辭妹崩潰：活著不容易了

台灣綜合格鬥再創佳績　應曉薇任亞奧會董事：全力以赴

都沒收到尾牙通知！偷看訊息才知「辦在3天後」她驚：我變獎金隱形人

傳中國施壓伊朗約束葉門叛軍　否則波及雙邊貿易

張延廷／軍購創紀錄 武器誰操作？速改造國軍

車銀優「想和往常一樣幫文彬慶生」　自彈自唱特選曲：謝謝你到夢裡來

誰來扛12強賽中華隊教頭？楊清瓏：人選討論中、組訓事務2月明朗

英特爾財測不如預期盤後重挫10%　攜手合作聯電也重挫4%

韓國首創「蔚山教育聯盟」10月舉辦　邀台、日、澳職棒潛力較勁

中投、欣裕確定充國庫　國民黨轟：黨產會違憲違法

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

韓國牛奶價格創14年新高！乳製品漲價　「中國冰淇淋」價格低爆紅

快訊／南投清水郵局驚傳搶劫！歹徒縱火後逃亡　經理遭砍傷送醫

生活熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

女主播吃鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

親戚孩子全要給　讓他超厭惡紅包文化

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

「中國1食物」一票朋友超愛　台妹爆反感！全場逆風

文化幣官網公告「禁買拍立得」

雙寶爸結紮4年「老婆懷孕了」！全場臉綠

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

更多熱門

相關新聞

青柳克明台灣史上最年輕職業格鬥選手

青柳克明台灣史上最年輕職業格鬥選手

中華民國綜合格鬥協會將於1月28日舉辦「WOTD-ETD 11」賽事，賽場上破壞力十足、爆發力驚人且外型帥氣的職業綜合格鬥選手「The Blast 暴風」青柳克明將再次扛下壓軸主賽。

應曉薇淡出演藝圈「開導受刑人」

應曉薇淡出演藝圈「開導受刑人」

中韓開幕戰門票瘋搶！他4張喊價8000　下場來了　

中韓開幕戰門票瘋搶！他4張喊價8000　下場來了　

東森購物送愛到兒癌　暖心過耶誕

東森購物送愛到兒癌　暖心過耶誕

四川殺妻案嫌犯李小龍現蹤 警懸賞20萬...上千「志願者」圍山搜捕

四川殺妻案嫌犯李小龍現蹤 警懸賞20萬...上千「志願者」圍山搜捕

關鍵字：

應曉薇台灣格鬥運動亞奧會亞洲綜合格鬥總會WOTD-ETD11MMA綜合格鬥亞錦賽台灣國家隊亞洲地區綜合格鬥事務格鬥選手綜合格鬥協會武界體育WOTD系列賽事影子吳仲凱青柳克明李育昇美國格鬥亞洲地區格鬥胡傑善青柳克明李小龍

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

快訊／7-11開出2張千萬發票！

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

詹江村拒上《夜夜秀》　84字曝原因

DJ SODA跳科目三受傷送醫！

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面