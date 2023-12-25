四川殺妻案嫌犯李小龍現蹤　警懸賞20萬...上千「志願者」圍山搜捕

▲42歲的李小龍疑似犯下殺妻案在逃，警方接獲線報後與上千志願者封山搜捕。（圖／翻攝瀟湘晨報，下同）

記者魏有德／綜合報導

四川德陽日前發生起兇殺案，被害人的42歲丈夫李小龍涉有重嫌逃逸無蹤，當地警方隨即發出懸賞令，對提供有效線索或直接協助抓獲李小龍者，給予3萬至5萬元人民幣（約13萬元至21萬元新台幣）獎勵。經過近半個月的追緝，有民眾在綿陽一帶的超商發現其行跡，警方與當地志願者昨（24）日出動上千人圍山大搜捕。

《上游新聞》報導，當地一名志願者透露，「24日一早，綿陽警方跟德陽警方差不多幾百人，加上志願者上千人在這邊搜山。」

該名志願者表示，犯嫌所在山林比較複雜，「差不多有五六百畝，警方正展開地毯式搜索，周邊幾個村志願者負責在外圍警戒。目前還沒搜到，但是不可能逃出去了。」

根據線報，李小龍23日在綿陽一間超市購買生活用品，期間被超市一名店員認出，據報，李小龍約在下午4時許進入超商，只有買了一些食物，還是用現金支付。警方接報後隨即調閱監視器，並掌握李小龍竄逃至山區的可靠情資。

據了解，李小龍疑似因為「金錢」問題與前妻出現爭執，並當街將前妻殺害，兩人育有2女，在事發前一個月，雙方已經離婚。