再冷3天！最低溫下探10度　周末雨區擴大「追雪熱區出爐」

記者李姿慧／台北報導

今寒流減弱，不過北部、東半部回溫不明顯，局部區域低溫下探10度，高溫不超過20度，下周可等到明顯回暖。由於周末水氣增加，北東降雨區變廣，中部以北3000公尺以上高山有降雪機會。

▲寒流減弱中，不過餘威仍在，北東仍是涼冷天氣，下周一後才能明顯回暖。（示意圖／記者湯興漢攝）

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中央氣象署科長林伯東表示，今天寒流逐漸減弱，不過北部、東半部溫度回升不明顯，目前仍有華南雲系發展當中，還是會持續慢慢影響台灣。

未來一周天氣，林伯東說明，明天晚上高壓仍在華中、華南，會有冷空氣順東北風影響台灣，台灣附近溫度回升還不會很明顯，下周一高壓移動到韓國上方，台灣風場轉東南風，回暖趨勢較為明顯，下周三(31日)鋒面系統從台灣北部海面通過，台灣環境持續東南風，氣溫回暖。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

至於未來降雨趨勢，林伯東指出，今天北部、東半部有零星降雨，雲層多，明後天周末，水氣從華南移出，北部、東半部降雨區域變廣，中南部山區有零星降雨，下周一到下周四，環境風場轉東南風，東半部、基隆北海岸、北部山區也有降雨。

未來一周溫度方面，林伯東分析，周末以前溫度偏低，北部、宜蘭低溫還是持續14度，局部區域可能出現接近10度低溫，中南部低溫輻射冷卻效應影響比較低，白天高溫部分，北部、宜蘭不會超過20度，感受涼冷，中南部陽光露臉後溫度回升，日夜溫差大；下周東南風影響台灣，整體有回暖感覺。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

林伯東進一步說明，下周一到下周四，北部、花東高溫可到23到24度，南部可到25到26度，各地日夜溫差大，夜間低溫約15到16度左右。

此外，周末仍有追雪機會，林伯東表示，周末天氣偏涼冷，降雨稍增，周末中部以北3000公尺以上高山有降雪機會。