　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

再冷3天！最低溫下探10度　周末雨區擴大「追雪熱區出爐」

記者李姿慧／台北報導

今寒流減弱，不過北部、東半部回溫不明顯，局部區域低溫下探10度，高溫不超過20度，下周可等到明顯回暖。由於周末水氣增加，北東降雨區變廣，中部以北3000公尺以上高山有降雪機會。

▲▼今年入冬以來最強一波寒流來襲，西門町街頭遊民也裹上厚重棉被來禦寒。（圖／記者湯興漢攝）

▲寒流減弱中，不過餘威仍在，北東仍是涼冷天氣，下周一後才能明顯回暖。（示意圖／記者湯興漢攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

中央氣象署科長林伯東表示，今天寒流逐漸減弱，不過北部、東半部溫度回升不明顯，目前仍有華南雲系發展當中，還是會持續慢慢影響台灣。

未來一周天氣，林伯東說明，明天晚上高壓仍在華中、華南，會有冷空氣順東北風影響台灣，台灣附近溫度回升還不會很明顯，下周一高壓移動到韓國上方，台灣風場轉東南風，回暖趨勢較為明顯，下周三(31日)鋒面系統從台灣北部海面通過，台灣環境持續東南風，氣溫回暖。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

至於未來降雨趨勢，林伯東指出，今天北部、東半部有零星降雨，雲層多，明後天周末，水氣從華南移出，北部、東半部降雨區域變廣，中南部山區有零星降雨，下周一到下周四，環境風場轉東南風，東半部、基隆北海岸、北部山區也有降雨。

未來一周溫度方面，林伯東分析，周末以前溫度偏低，北部、宜蘭低溫還是持續14度，局部區域可能出現接近10度低溫，中南部低溫輻射冷卻效應影響比較低，白天高溫部分，北部、宜蘭不會超過20度，感受涼冷，中南部陽光露臉後溫度回升，日夜溫差大；下周東南風影響台灣，整體有回暖感覺。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

林伯東進一步說明，下周一到下周四，北部、花東高溫可到23到24度，南部可到25到26度，各地日夜溫差大，夜間低溫約15到16度左右。

此外，周末仍有追雪機會，林伯東表示，周末天氣偏涼冷，降雨稍增，周末中部以北3000公尺以上高山有降雪機會。

ET快訊
快訊／歹徒縱火砍傷經理　郵局慘況曝光
LIVE／柯文哲軍令！跑票開除黨籍　誰摔死李新？盛竹如有罪定
快訊／火燒郵局！　歹徒持開山刀搶劫砍經理
快訊／來台灣找朋友　男陳屍北車旁旅館
人妻當街遭性侵、拔毛慘死！　老公愣：不知道在做什麼
尾牙沒揪選將　柯文哲：一頓飯沒吃沒那麼嚴重
和周玉蔻吵起來了！　游錫堃罕見動怒連20罵
新竹爸帶女兒吃消夜「被圍砍骨頭露出」！　女驚喊：砍錯人了
快訊／謝淑薇逆轉奪澳網混雙冠軍！　生涯第7座大滿貫金盃到手

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

護理師缺口逾1.6萬人　專校聯盟建議：擴大五專護理科招生名額

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

回不去！7成↑台人怨飛日機票「貴死了」　他曝：認真考慮坐船

被當公廁又丟滿垃圾！郭怡美書店沉痛發千字文：只是需要被尊重

「攝影沒文化？」文化幣禁買拍立得　青年爆反彈：要發就大方一點

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖：仇恨的起點

親戚12個孩子「紅包要噴1萬4」　裸辭妹崩潰：活著不容易了

台灣綜合格鬥再創佳績　應曉薇任亞奧會董事：全力以赴

都沒收到尾牙通知！偷看訊息才知「辦在3天後」她驚：我變獎金隱形人

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

約好陽明山追雪...被同學放鳥　15歲弟走8hrs到淡水全濕求助

奪命影片曝！黃牌重機對撞左轉小黃　22歲女騎士噴飛落地亡

女分享飛澳洲打工收支　生活開銷2萬台幣搞定！

大胃王開箱夏慕尼全品項！　狂續炒飯50碗、麵包吃到飽

郭昱晴談賀瓏風波：主持人必須出來　郭子乾給建議「節目避談4話題」

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

護理師缺口逾1.6萬人　專校聯盟建議：擴大五專護理科招生名額

快訊／歹徒持開山刀搶劫　清水郵局經理受傷急送醫

回不去！7成↑台人怨飛日機票「貴死了」　他曝：認真考慮坐船

被當公廁又丟滿垃圾！郭怡美書店沉痛發千字文：只是需要被尊重

「攝影沒文化？」文化幣禁買拍立得　青年爆反彈：要發就大方一點

2年前「揭Toyz詐賭內幕」竟是超哥　網驚呆朝聖：仇恨的起點

親戚12個孩子「紅包要噴1萬4」　裸辭妹崩潰：活著不容易了

台灣綜合格鬥再創佳績　應曉薇任亞奧會董事：全力以赴

都沒收到尾牙通知！偷看訊息才知「辦在3天後」她驚：我變獎金隱形人

車銀優「想和往常一樣幫文彬慶生」　自彈自唱特選曲：謝謝你到夢裡來

誰來扛12強賽中華隊教頭？楊清瓏：人選討論中、組訓事務2月明朗

英特爾財測不如預期盤後重挫10%　攜手合作聯電也重挫4%

韓國首創「蔚山教育聯盟」10月舉辦　邀台、日、澳職棒潛力較勁

中投、欣裕確定充國庫　國民黨轟：黨產會違憲違法

頂不住了！　王志安揚言自首「幫我聯繫習近平」

韓國牛奶價格創14年新高！乳製品漲價　「中國冰淇淋」價格低爆紅

快訊／南投清水郵局驚傳搶劫！歹徒縱火後逃亡　經理遭砍傷送醫

新年吃大餐靠「解膩小幫手」！「可爾必思」新包裝青春滿載

宜蘭拖板車駕駛半夜恍神...自撞頭城大橋橋墩　頭+手腳受傷送醫

生活熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

女主播吃鍋巧遇黃仁勳　讚私下超親民

網問「冷氣開26度會暖？」 台電解答了

高雄男才喊不舒服　6小時後「肺葉全白」亡

2024犯太歲「2生肖」恐衰事纏身！命理師曝4招化解

親戚孩子全要給　讓他超厭惡紅包文化

冷到快中風「他1穿搭」超暖　網推：下雨也不怕

買濕紙巾爽中千萬大獎！7-11、全家、全聯發票中獎名單一次看

「中國1食物」一票朋友超愛　台妹爆反感！全場逆風

文化幣官網公告「禁買拍立得」

雙寶爸結紮4年「老婆懷孕了」！全場臉綠

今晨8.5℃18縣市低溫　週末東北風增強2區有雨

更多熱門

相關新聞

天氣變冷好發心血管疾病　屏基：胃腸道出血也增加

天氣變冷好發心血管疾病　屏基：胃腸道出血也增加

天氣變冷不僅好發心血管疾病，連胃腸道出血個案也明顯增加，根據屏東基督教醫院統計從1月起至今已有112人因為胃腸道出血到急診就醫，比11月的76人足足增加47.4％。

冷空氣還沒完全走！今明13縣市低溫特報　跌破10度區曝

冷空氣還沒完全走！今明13縣市低溫特報　跌破10度區曝

春節天氣最新預測！「乾冷」中過新年　下一波降溫時程曝

春節天氣最新預測！「乾冷」中過新年　下一波降溫時程曝

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

寒流餘威猶存！入夜最低溫下探10度　周末又要變天

寒流餘威猶存！入夜最低溫下探10度　周末又要變天

關鍵字：

天氣氣象署氣象寒流低溫降雪降溫降雨氣溫

讀者迴響

熱門新聞

冰箱門準備關了！春節前上看30℃　專家：先冷死再熱死

發現台灣特有種新蟑螂！比你家裡的蟑螂還大

LINE Pay掛牌首日狂飆81%　衝高至630元

快訊／7-11開出2張千萬發票！

羅淑蕾告郭新政盛竹如　有罪確定

驚動習近平！雲南山崩44人全罹難

關鍵少數首戰！立院龍頭之爭　柯文哲下軍令：跑票開除黨籍

日本人就是不買特斯拉　馬斯克怒了

尾牙抽9990元螢幕喊「賤賣9000元」網超疑惑

國三生遺體移火葬場　堂弟捧牌位悲慟跟隨

男友老是偷上還自拍　酒店妹不忍了

賀瓏唸錯原住民名　姓名34字參選人怒轟垃圾

詹江村拒上《夜夜秀》　84字曝原因

DJ SODA跳科目三受傷送醫！

超哥餐廳有老鼠溜進店　影片瘋傳

更多

最夯影音

更多
花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了

花蓮惡火！5歲姐急求助鄰居　父奔醫院找兄妹：心裡有底了
割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

割頸案國三生今告別式　同學含淚放氣球升空送行

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

25歲美女助詐團撈1.8億　擁七期豪宅、豪車代步

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

中文字都是有邊讀邊？　「氵」+「去」→怎麼唸

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

超強新祕神手改造新娘　精緻混血臉！老公：太美

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

限時抽!阿聯酋商務艙機票

限時抽!阿聯酋商務艙機票

阿聯酋航空杜拜商務艙機票+高級酒店住宿等好禮，總價值超過26萬元!等你來拿!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面