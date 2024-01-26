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黃色小鴨重回高雄！「雙鴨」出沒地點曝光　路線指南一次看

記者賴文萱／高雄報導

暌違10年！黃色小鴨重回高雄港愛河灣，成為最受高雄市民矚目的焦點，「2024 Kaohsiung Wonderland 冬日遊樂園」將於1/27在愛河灣及16-18號碼頭（輕軌旅運中心站）登場。今年市府特別邀來2隻小鴨，希望帶給市民雙倍的歡樂與療癒，隨著即將重磅回歸，「雙鴨」出沒地點也正式曝光！

▲▼黃色小鴨重回高雄！「雙鴨」出沒地點曝光　路線指南一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃色小鴨重回高雄，1/27正式登場。（圖／記者賴文萱翻攝）

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▲▼黃色小鴨重回高雄！「雙鴨」出沒地點曝光　路線指南一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「雙鴨」出沒地點曝光，路線指南一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

市長陳其邁表示，黃色小鴨將於1月27日重磅回歸，今年特別邀來2隻黃色小鴨，希望帶給市民雙倍的歡樂與療癒；同時，今年市府也特別和台灣港務公司合作，讓新開放的16-18號碼頭化身為療癒的大型氣模藝術品展場，以及大型氣墊、球池、旋轉木馬、小火車等遊樂設施和美味餐飲市集的碼頭樂園。除餐飲市集外，所有設施及表演皆為免費。

▲▼黃色小鴨重回高雄！「雙鴨」出沒地點曝光　路線指南一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼新開放的16-18號碼頭化身為療癒的大型氣模藝術品展場，以及大型氣墊、球池。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃色小鴨重回高雄！「雙鴨」出沒地點曝光　路線指南一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

為迎接黃色小鴨到來，市府各局處同步辦理多項活動，包括鴨寶爬爬GO寶寶爬行趣味遊戲、港快跑鴨、愛河創意自力造筏、SUP、獨木舟體驗、Yabi!幼兒PUSH BIKE滑步車賽、兒童劇團、馬戲等藝文表演等，周周都有精彩活動，絕對讓大家意猶未盡。

觀光局長高閔琳補充說明，本次動畫主視覺特別以藍色和小鴨的黃色做為主色調，營造出高雄冬日陽光下溫暖的港灣景象。

▲▼黃色小鴨重回高雄！「雙鴨」出沒地點曝光　路線指南一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲黃色小鴨睽違10年重回高雄！這次更迎來「雙鴨」同歡。（圖／記者賴文萱翻攝）

畫面由黃色角落的圓形笑臉以吹氣球的意象為開端，帶出黃色小鴨在城市中漫遊，帶領大家瀏覽高雄愛河港灣週邊建物景致；搭配16-18號碼頭觀光休閒遊樂設施，結合城市運輸的「高雄環狀輕軌」，藉此突顯巨大卻又超萌的可愛小鴨，傳達高雄溫暖、療癒的城市氛圍。

文化局王文翠局長表示，活動期間除有療癒森林大型充氣藝術裝置作品外，也搭配精彩的表演節目。開幕日(1/27)特別邀請紙風車劇團於17號碼頭（輕軌旅運中心站）演出「雞城故事」；活動期間每個周末及農曆年初一至初五15:00-21:00，於17-18號碼頭的「親子劇場」也有安排2場兒童戲劇演出。

▲▼黃色小鴨重回高雄！「雙鴨」出沒地點曝光　路線指南一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃色小鴨重回高雄，路線指南一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼黃色小鴨重回高雄！「雙鴨」出沒地點曝光　路線指南一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

另外，現場還有精采的馬戲與互動體驗表演，同時結合高雄流行音樂中心及高雄港旅運中心燈光秀，相信可帶給大家不一樣的藝文饗宴。

另青年局也辦理「鴨寶爬爬GO」寶寶爬行趣味遊戲、港快跑鴨活動，運發局辦理「愛河創意自力造筏」、SUP、獨木舟體驗、「Yabi!幼兒PUSH BIKE」滑步車賽等活動，讓整個黃色小鴨展出和過年期間，民眾都有滿滿的活動可以參加。

▲▼黃色小鴨重回高雄！「雙鴨」出沒地點曝光　路線指南一次看。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲配合黃色小鴨登場，市府也舉辦一系列活動。（圖／記者賴文萱翻攝）

配合活動舉辦，愛河灣周邊道路每日15-22時（1/27開幕日9-22時）實施交通管制，包含愛河灣西岸（公園路以南、七賢路以東）、東岸（五福路以南、四維路以南、英雄路以西、永平路以西、苓南前路以西）等區內道路（居民、公車除外），並視需要機動擴大管制；交通局呼籲市民多加利用捷運、輕軌、公車等公共運輸前往，快速又便利。

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