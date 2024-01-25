2024犯太歲！「2生肖」恐衰事纏身　命理師曝4招化解災禍

▲2生肖在2024年沖犯太歲，建議去安太歲趨吉避凶。（圖／楊登嵙老師提供）

記者王麗琴／綜合報導

2024年歲次是甲辰年，命理師楊登嵙表示，今年生肖屬龍、屬狗分別是「值太歲」、「沖太歲」，因此這2類人今年運勢恐起伏不定、大好大壞，也可能會遇上較多的雜事與病痛，不過，只要能夠掌握4秘招，仍可趨吉避凶過好年。

楊登嵙解釋，就傳統民俗的來看，每個人每6年就會犯一次太歲。以2024年甲辰年為例，生肖屬龍為「值太歲」，屬狗為「沖太歲」，兩者統稱「犯太歲」或「本命年」，俗諺云「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財」。

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沖犯太歲一定很衰嗎？如何轉好運？楊登嵙指出，不管「值太歲」或「沖太歲」，沖犯太歲的生肖，一定有三件事情發生，首先是雜事多，其次是小病痛多而明顯，最後是大好大壞，尤其是經營事業或有業績的人，好的是忙中取財，壞的是很忙碌反而破大財。

不過，楊登嵙說，今年沖犯太歲的生肖不必太擔心，雖然「犯太歲」十之八九是不好的，但還是有化解之道，可以利用下列4個方式達到趨吉避凶的效果，而且太歲年一過，第二年運勢往往能吉星高照，事業、財運、健康、感情都能轉好運，而且是非常好運。

一、安太歲：

「犯太歲」要安太歲，只要安奉得宜，就可大事化小，小事化無，至於來不及於年初安奉，亦可於整年中隨時安奉，由於值年太歲只有一位，故無需重覆安奉。安太歲主要是為了安穩心神，唯有神情穩定自在，才能啓發勝妙的智慧，淨除諸貪惡習，達到真正的消災解厄。

二、勿貪求：

心情越自在自如的人，越無所貪求，越能喜心佈施，濟助於人，廣造一切種種善德，自然會增長無上的福樂，進而四時無災、八節有慶、運好財來、闔家平安、諸事順遂。

三、適當休息：

雜事多又不懂照顧身體，小病痛會特別多而明顯，因此要適當休息，保養身體，勿操勞。

四、宜保守：

「犯太歲」十之八九運氣是不好的，因此，要保守，不可躁進，就能趨吉避凶。

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