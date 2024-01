川普控「台灣搶走美國晶片生意」未承諾協防　美媒：引起憤怒關注

▲川普是目前共和黨呼聲最高的總統提名人。(圖/路透)



記者吳美依/綜合報導

美媒新聞週刊(Newsweek)報導,前總統川普言論暗示,如果中國入侵,美國不應該協防台灣,還指控台灣搶走美國的半導體生意,這番評論在社群媒體引發新一波怒火與關注。他的辦公室沒有回覆媒體置評要求。

川普是共和黨總統提名的熱門人選,15日更在愛荷華州贏得第一場初選。他接受福斯新聞採訪時被問及,如果再度當選,美國是否會保護台灣免於中國侵略,即便此舉意味著與中國開戰。



對此,川普拒絕提供明確答案,但暗示不滿台灣奪走美國的半導體生意,「台灣確實拿走了我們所有的晶片生意。以前我們的晶片全都是自己製造的,現在它們90%都在台灣生產……記住,台灣聰明又傑出,他們奪走了我們的生意。」

Trump suggests the US shouldn't come to Taiwan’s defense if China attacks it. He says Taiwan "took our business away" @atrupar.

pic.twitter.com/u1Ur2nIE8d