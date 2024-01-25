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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳智菡喊薪水沒3、40萬　嗆謝立功、林冠年「做人的禮義廉恥都沒有」

▲民眾黨總統大選開票現場，陳智菡致詞激動哽咽。（圖／記者林敬旻攝）

▲陳智菡。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年日前指出，黨內副秘書長許甫、柯辦發言人陳智菡夫妻薪水每月領將近3、40萬元，引來討論。對此，陳智菡說，她們薪水沒有這麼多，而且領的錢與投入的時間成本完全不相符，今天如果是她離開現在的工作崗位，她就不會像林冠年或民眾黨前秘書長謝立功頻頻出來評論，這是職業道德，如果沒有，就是連做人的禮義廉恥都沒有了。

陳智菡在《阿姐反抗軍》表示，最近很多柯黑出來大放厥詞，像林冠年說她薪水多少多少，但這太可笑，以她們兩個工作的時間來算，甚至覺得去做店員領的錢都比較高，她們都沒有休息的，幾乎每天沒有幾個小時在睡覺，兩三點都還在忙。

陳智菡批評，林冠年造謠，這些人沒什麼事好做，去賺通告費，瞎扯這些他自己不了解的事，他離開民眾黨多久了，怎麼會知道薪水多少？第二，他會離開民眾黨是他酒駕，自己要扛起來。

陳智菡也點名謝立功，強調柯文哲沒欠他什麼，謝立功當秘書長期間，做了多少事自己很清楚，謝立功開砲說民眾黨怎麼可以容許雙重黨籍擔任要職，但他當過秘書長不知黨規嗎？民眾黨是柔性政黨，允許雙重黨籍，像麥玉珍既是民眾黨不分區立委，也是新住民黨主席，黨綱清清楚楚就有，那還出來放炮目的是什麼？

陳智菡說，傷害柯文哲很沒道德，柯文哲讓這些人擔任這些工作，他們有沒有做到應該做的工作跟任務？如果沒有的話，就把嘴巴閉上，因為這些事情不是他們可以評論的範圍，甚至連基礎常識都沒有還講什麼，這是職業道德，「今天我要是離開工作，我不會評論這段期間跟後面發生的事情。如果你沒有職業道德，只能到綠媒放這些消息，那就是連做人的禮義廉恥都沒有了」。

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