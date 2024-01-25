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12塊炸雞桶下殺69折吃！　速食店最新「3大組合優惠」爽嗑11天

▲▼頂呱呱。（圖／業者提供）

▲速食店3大超殺優惠組合限時11天吃。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

放年假前揪同事先吃起來！台灣人氣速食品牌「頂呱呱」新春優惠來了，即日起限時11天爽嗑「12塊炸雞桶下殺69折」，內含炸雞、雞腿一次滿足，加碼還有2大組合餐77折起，通通不能放過。

頂呱呱即日起至2月4日祭出新春限定「3大超殺組合優惠」，首推「12塊炸雞重量桶下殺69折」，內含原味炸雞6塊、原味雞腿6隻共12塊薄皮嫩雞，原價720元，特價499元就能爽吃；還有「辣呱肉肉組下殺77折」，吃得到辣味炸雞2塊、辣味雞翅1隻、呱呱包1顆，以及「呱張肉肉組下殺81折」，包含原味炸雞1塊、原味雞腿2隻、呱呱包1顆，以上2組合特價199元，趕緊衝門市怒吃一波。

▲21PLUS、21風味館最新熟熟客錢。（圖／翻攝官網）

▲熟客券優惠一次看。（圖／翻攝官網）

另，21PLUS、21風味館則祭出最新「21熟客券」，一次搜集9款人氣品項下殺買1送1，包括「時蔬雞汁飯」「雪豆腐布丁」、「雞肉洋蔥圈」、「烤雞蓉玉米濃湯」、「雞汁甜玉米」、「冬瓜檸檬凍飲」、「蜂蜜綠茶」以及「買烤半雞送烤餅」、「買烤全雞送披薩」等。

加碼還有第2件半價等收，包括「香草烤雞腿+青花椒麻炸雞」、「21香草烤半雞」，以及周一、周三限定組合優惠有「21香草烤半雞79折」、「21香草烤雞腿·雙炸餐77折」，即日起只要於門市出示活動圖片即可享優惠，提醒優惠券發放至4月16日，可使用至4月26日，台大微風、togo門市則不適用此優惠。

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