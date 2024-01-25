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尾牙吃會發財！超商限量「叉燒刈包」咬下爆餡　肉超嫩＋滿滿酸菜

▲▼7-11「星級饗宴」攜手台南晶英酒店，以旗下中餐廳晶英軒的招牌名菜「黑晶叉燒」做為發想，合作推出「黑晶叉燒刈包」(售價65元)。（圖／7-11提供）

▲7-11「星級饗宴」攜手台南晶英酒店合作推出「黑晶叉燒刈包」(售價65元)，明（26）日尾牙一定要吃。（圖／7-11提供，下同）

記者周姈姈／綜合報導

明（26）日是農曆的尾牙，坊間有吃「刈包」的習俗，由於刈包外觀像一個飽滿的錢包，也有將好運留住的「虎咬豬（福咬住）」之意，更有尾牙吃刈包、象徵來年發財一說；對此，超商特別推出刈包新品，將豬梅花肉以特製叉燒醬醃漬入味後烤製而成，搭配酸菜及附贈的花生糖粉，大口吃超滿足。

7-11「星級饗宴」攜手台南晶英酒店，以旗下中餐廳晶英軒的招牌名菜「黑晶叉燒」做為發想，合作推出「黑晶叉燒刈包」(售價65元)，去年限量開賣熱銷上萬個，內餡相較於傳統刈包使用滷肉，特別使用豬梅花肉搭配晶英主廚指導監製以7種漢方食材熬製黑金叉燒醬醃漬入味後烤製而成，吃起來豐潤、不膩口，搭配爽脆酸菜及每份附贈花生糖粉，可依據個人喜好撒上，融合醬汁與叉燒肉，口味層次豐富，包裝更貼心設計，食用時不沾手，方便隨時享用。

▲▼7-11「星級饗宴」攜手台南晶英酒店，以旗下中餐廳晶英軒的招牌名菜「黑晶叉燒」做為發想，合作推出「黑晶叉燒刈包」(售價65元)。（圖／7-11提供）

▲「黑晶叉燒刈包」咬下就能吃到叉燒以及滿滿的酸菜，還有附贈花生糖粉，可依個人喜好添加。

▲▼7-11「星級饗宴」攜手台南晶英酒店，以旗下中餐廳晶英軒的招牌名菜「黑晶叉燒」做為發想，合作推出「黑晶叉燒刈包」(售價65元)。（圖／7-11提供）

▲即日起購買「黑晶叉燒刈包」搭配酸菜豬血湯、阿桐阿寶四神湯或冷凍招牌水餃，可享優惠組合價99元。

吃刈包還能搭配優惠！即日起至2月6日止，購買「黑晶叉燒刈包」搭配指定湯品（酸菜豬血湯／阿桐阿寶四神湯）或外觀類似元寶具有吉祥寓意的「冷凍招牌水餃」，即可享優惠組合價99元。

▲▼迷客夏xPocky推出聯名冰品「庫奇草莓歐蕾」。（圖／迷客夏提供）

▲手搖飲推出最新庫奇草莓歐蕾冰淇淋。（圖／迷客夏提供，下同）

人氣手搖飲品牌「迷客夏」今年冬天推出全新限定「庫奇草莓歐蕾冰淇淋」，嚴選當季新鮮草莓果肉熬煮後加濃醇綠光鮮奶，裡頭更加入cream cheese增添滑順感，每一口都能吃到綿密滋味，還帶有濃濃草莓香，除外，還放了碎餅乾增添口感，草莓控肯定要搶吃一波，每杯售價75元，即日起於全門市上市，數量有限、售完為止；期間更找來Pocky草莓棒推出「庫奇草莓歐蕾+Pocky組合優惠價99元」，同樣也是售完為止。

▲▼迷客夏xPocky推出聯名冰品「庫奇草莓歐蕾」。（圖／迷客夏提供）

▲迷客夏還找來Pocky草莓棒推出「庫奇草莓歐蕾+Pocky組合優惠價」。

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